به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی قانعی، روز پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۴، در کنگره ریه و مراقبتهای ویژه که در سالن همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران در حال برگزاری است، گفت: بیماریهای تنفسی، چهارمین علت مرگ و میر ناشی از بیماریهای غیرواگیر در کشور است.
رئیس انجمن متخصصین ریه ایران، با اشاره به برنامه انجمن برای کاهش بار بیماری انسداد مزمن ریه در کشور، افزود: قرار است ۴۰۰ فوق تخصص ریه بر اساس هدف مشخصی هر سال و طی برنامهای بتوانند درصد ابتلاء، بستری و مرگ ناشی از انسداد ریه را کم کنند.
قانعی گفت: شاید مهمترین بخش در این برنامه، بحث سیگار و آلودگی هوا است که باید برای کاهش عارضههای ناشی از این دو عامل بیماریهای ریوی، تلاش کنیم.
وی با عنوان این مطلب که در بین سرطانها کُشندهترین آنها سرطان ریه است، افزود: ۸۵ درصد علت سرطان ریه ناشی از مصرف سیگار است.
قانعی ادامه داد: بار اقتصادی و مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا نیز دومین مبحث برای پرداختن به این موضوع است.
وی با اشاره به توانمندیهای متخصصین ریه در کشور، افزود: یک همکاری بین معاونت علمی و وزارت بهداشت انجام شده است و استان کرمان را برای بررسی بیماری مزمن انسداد ریه انتخاب کردیم.
قانعی گفت: در واقع تلفیقی از سلامت و فناوری را انجام دادیم که نتیجه آن در پایان سال استخراج خواهد شد.
وی افزود: بخش خصوصی و دولتی کنار هم برای کاهش بار بیماری تلاش کنند.
قانعی در خصوص انتخاب استان کرمان برای انجام این برنامه علمی و تحقیقاتی، گفت: این استان دارای معادن زیادی است و مصرف دخانیات و آلودگی هوا نیز در کرمان بالا است.
وی با عنوان این مطلب که پرچم مرگ دست سرطان ریه است، افزود: بیشترین علت فوت بیماران ریوی، بیماری قلبی آنها است.
در ادامه، فرید رشیدی فوق تخصص ریه و مراقبتهای ویژه، دبیر انجمن متخصصین ریه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، اظهار داشت: آنچه در طی سالهای گذشته ارزش و اهمیت خودش را نشان داده، جایگاه انجمنهای علمی در ارتقای سلامت جامعه است.
وی افزود: ما نیاز داریم انجمنهای علمی تقویت شوند و حاکمیت برای ارتقای سلامت جامعه، از این انجمنها کمک بگیرد.
رشیدی گفت: انجمن متخصصین ریه ایران، از سه سال پیش به صورت جدی به عنوان بازوی مشورتی وزارت بهداشت، عمل میکند.
وی با عنوان این مطلب که یکی از بیماریهایی که بار سنگین بر سلامت و اقتصاد میگذارد، بیماریهای ناشی از آلودگی هوا است، افزود: مشکلی که در زمینه بیماریهای غیرواگیر داریم، عدم دسترسی به داروهای فوق تخصصی است.
رشیدی با اشاره به اهمیت داروهای نجات بخش در حوزه بیماریهای ریوی که ضرورت دارد تحت پوشش بیمه قرار بگیرند، گفت: این داروها به خاطر وارداتی بودن و گران بودن، لازم است تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.
وی از یک بیماری نادر که در بین خانمهای ۲۰ تا ۳۰ سال بیشتر شیوع دارد، خبر داد و اضافه کرد: در کشور ۶۰ خانم بین ۲۰ تا ۳۰ مبتلا به بیماری فشارخون ریوی هستند که نیاز دارند هر ماه یک آمپول تزریق کنند که ۱۶۰ میلیون تومان هزینه آن است.
رشیدی گفت: ۹۰ درصد شیوع این بیماری بین خانمهای ۲۰ تا ۳۰ سال اتفاق میافتد که بیماری بسیار مهلک و کشندهای است که البته سرطان نیست.
وی افزود: ما بعد از ۱۰ سال توانستهایم مجوز واردات آن را بگیریم اما باید تحت پوشش بیماریهای خاص قرار بگیرد.
رشیدی گفت: اگر این بیماران از این دارو استفاده کنند، میتوانند سالها زندگی کنند.
وی افزود: این دارو در تمامی کشورهای منطقه رایگان است. اما بیماران ما داروی خوراکی میخورند که اگر جواب ندهد، باید از داروی تزریقی استفاده کنند.
رامین سامی فوق تخصص ریه و دبیر اجرایی کنگره گفت: انجمن ریه به جهت وظیفه ذاتی برنامههای آموزشی متعددی برگزار میکند و سالانه کنگرهای برای آشنایی همکاران با درمانها و داروهای جدید برگزار میکند.
وی افزود: بیش از ۷۰ سخنران از سراسر کشور و ۵۰ شرکت دارویی و تجهیزات در حوزه ریه در کنگره حضور دارند.
این فوق تخصص ریه در ادامه با عنوان این مطلب که بیماریهای ریوی به علت آلودگی هوا و دخانیات در کشور ما روز به روز بدتر میشود و همه باید برای حل مشکل کمک کنند، گفت: آلودگی هوا و سیگار مهمترین عامل مراجعه به مطب پزشکان ریه است.
وی افزود: اگر سوخت مازوت دوباره استفاده شود، در شهرهای بزرگ قطعاً بار مراجعه بیماران ریوی به مطبها و اورژانس افزایش خواهد یافت.
