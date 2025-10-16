سرگزی: بیش از ۱۵۰۰تن محصولات دریایی کنارک به خارج کشور صادر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامرضا سرگزی در جریان بازدید از یک واحد بسته‌بندی ماهی و میگو در کنارک، بر رعایت الزامات بهداشتی تاکید کرد و نقش نظارت دامپزشکی در تضمین سلامت محصول و تسهیل صادرات را مهم دانست.

وی تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های سردخانه‌ای، حفظ زنجیره سرد، ارتقای استانداردهای بسته‌بندی و برچسب‌گذاری برای رقابت در بازارهای جهانی، آموزش مستمر بهره‌برداران در زمینه بهداشت و دامپزشکی و گسترش توافق‌نامه‌های بهداشتی دوجانبه با کشورهای مقصد، از نیازها و چالش‌های مهم این صنعت به شمار می‌رود.

سرگزی افزود: در شش‌ماهه نخست سال جاری بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ تُن انواع محصولات دریایی و پرورشی تحت نظارت کارشناسان اداره دامپزشکی کنارک تولید و به کشورهای چین، مالزی، تایلند و امارات متحده عربی صادر شده است.