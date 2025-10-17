امام جمعه چابهار: مدارس برای والدین هزینه تراشی نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید محمد موسوی در خطبههای نماز جمعه چابهار، گفت: آموزش و پرورش تنها یک نهاد دولتی نیست، بلکه همه ما در این مسیر مسئولیم. ارتباط مستمر والدین با مدارس، زمینهساز رشد فرهنگی و تربیتی دانشآموزان است.
امام جمعه چابهار ضمن قدردانی از تلاش معلمان، از مدیران مدارس خواست در شرایط دشوار اقتصادی، از برگزاری مراسمات پرهزینه و تحمیل بار مالی به خانوادهها خودداری کنند؛ بهویژه در مدارس غیردولتی که علاوه بر شهریههای سنگین، لیستهای خرید متعددی ارائه میشود. همچنین تأکید کرد که والدین توانمند باید در خرید لوازم تحصیل، سطح متوسط جامعه را رعایت کنند تا دانشآموزان کمبرخوردار دچار احساس محرومیت نشوند.
حجت الاسلام موسوی با اشاره به هفته تربیت بدنی، ورزش را جزئی از سبک زندگی اسلامی دانست و گفت: سلامت جسمی، زمینهساز زندگی آبرومندانه و عزتمند است؛ همانطور که پیامبر اعظم و مقام معظم رهبری بر آن تأکید کردهاند.
در پایان امام جمعه چابهار از عدم حضور مسئولان جمهوری اسلامی در اجلاس شرمالشیخ تقدیر کرد و رفتار تحقیرآمیز سران نظام سلطه را یادآور فرعون زمان دانست.
وی همچنین با اشاره به آتشبس در غزه، رژیم صهیونیستی را ناقض عهدها و مانع کمکهای بشردوستانه معرفی کرد و خواستار هوشیاری جهان اسلام شد.
