۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۶

سرگزی: پرورش میگو در سیستان و بلوچستان رشد ۱۰۷ درصدی داشته است

زاهدان - مدیر کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان گفت: پرورش میگو در استان نسبت به سال گذشته ۱۰۷ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا سرگزی از رشد چشمگیر پرورش میگو در استان خبر داد و افزود: در سال جاری، دو مجتمع پرورش میگو در استان فعال بوده‌اند که در مجموع ۳۶۶ میلیون قطعه پست‌لارو در قالب ۱۰۵ مزرعه و با سطح زیرکشت ۱٬۵۹۴ هکتار ذخیره‌سازی شده است.

مدیرکل دامپزشکی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: این میزان تولید نسبت به سال گذشته ۱۰۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: برداشت میگو در مجتمع شهید صنعتی گواتر با موفقیت به پایان رسیده است.

سرگزی از پایش‌های مستمر و برنامه‌ریزی‌شده در مزارع پرورشی خبر داد و افزود: در طول فصل پرورش، تعداد ۲۸۸ مورد بازدید پایش و مراقبت از بیماری‌های اخطارکردنی و ۱۲۸ آزمایش مولکولی برای تشخیص بیماری‌های AHPND و WSSV در مجتمع‌های پرورش میگو استان انجام شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان در پایان افزود: اجرای دقیق دستورالعمل‌های برنامه ملی راهبردی کنترل بیماری لکه سفید و مراقبت از بیماری AHPND موجب شده این مجتمع در چهار دوره متوالی پرورشی، تولیدی موفق و عاری از بیماری را تحت نظارت بهداشتی کارشناسان دامپزشکی تجربه کند.

