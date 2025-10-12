غلامرضا سرگزی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت فرآورده‌های خام دامی در تأمین امنیت غذایی کشور گفت: گوشت قرمز و سفید از ارکان اساسی سبد غذایی مردم هستند و دامپزشکی استان بر تمام مراحل تولید، پرورش، کشتار، بسته‌بندی و عرضه این محصولات نظارت دقیق دارد.

مدیرکل دامپزشکی سیستان و بلوچستان افزود: در حوزه فرآورده‌های خام دامی، چه خوراکی و چه غیرخوراکی، وظیفه دامپزشکی نظارت بهداشتی و شرعی است. نظارت شرعی این حوزه نیز توسط دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در دامپزشکی استان به‌صورت مستمر انجام می‌شود.

سرگزی با اشاره به فعالیت هشت کشتارگاه صنعتی در سطح استان اظهار داشت: در تمام این کشتارگاه‌ها، ناظران بهداشتی و شرعی به‌صورت دائم حضور دارند و سلامت دام‌ها پیش، حین و پس از کشتار به‌دقت بررسی می‌شود تا هیچ فرآورده‌ای بدون رعایت موازین بهداشتی وارد بازار مصرف نشود.

مدیرکل دامپزشکی استان تصریح کرد: یکی از مقررات مهم ما این است که هیچ‌گونه آلایش دامی بدون بسته‌بندی از کشتارگاه خارج نشود. این اقدام برای حفظ سلامت مردم و جلوگیری از هرگونه آلودگی انجام می‌شود.

سرگزی با تأکید بر ضرورت بیمه دام‌ها گفت: بیمه دام یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های اقتصادی برای دامداران است. در صورت بروز بیماری یا حذف بخشی از لاشه به دلایل بهداشتی، بیمه موظف است بر اساس مستندات، غرامت پرداخت کند.

وی افزود: چند سالی است که بیمه دام‌ها به‌صورت اجباری در کشور اجرا می‌شود و دام‌هایی که تحت پوشش بیمه باشند، در صورت بروز حادثه یا بیماری، خسارت خود را از بیمه‌گذار که عمدتاً بانک کشاورزی است، دریافت می‌کنند.

مدیرکل دامپزشکی سیستان و بلوچستان ادامه داد: بیمه دام سبک و سنگین به‌صورت تمام خطر عمل می‌کند و تمامی بیماری‌هایی که در زمان زنده بودن یا هنگام کشتار رخ دهد را پوشش می‌دهد.

وی بیان کرد: دامی که بیمه باشد دارای شماره پلاک مشخص است و در صورت حذف بخشی از لاشه، با تأیید ناظر بهداشتی، میزان خسارت به‌دقت تعیین و از محل بیمه پرداخت می‌شود.

سرگزی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ظرفیت‌های مرزی استان افزود: سیستان و بلوچستان تنها استان کشور است که با پاکستان مرز مشترک دارد و از این ظرفیت برای واردات دام زنده استفاده می‌شود. بخشی از دام‌های وارداتی پس از طی دوره پرورش در استان، وارد چرخه کشتار و تأمین گوشت کشور می‌شوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امید است با استفاده بهینه از ظرفیت‌های مرزی و توسعه واحدهای پرواربندی، استان بتواند تا ۵۰ درصد گوشت مورد نیاز کشور را از محل تولید داخلی و واردات دام از مرزها تأمین کند.