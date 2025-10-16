  1. استانها
  2. بوشهر
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۶

رئیس پلیس راهور بوشهر: برخورد با تخلفات مهم رانندگی تشدید می‌شود

رئیس پلیس راهور بوشهر: برخورد با تخلفات مهم رانندگی تشدید می‌شود

بوشهر- رئیس پلیس راهور استان بوشهر گفت: طرح ویژه برخورد با تخلفات مهم رانندگی به مدت ۲ روز در سطح معابر شهری استان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد صادقی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح برخورد با تخلفات مهم و حادثه‌ساز به مدت ۲ روز در استان بوشهر اجرا می‌شود.

وی هدف از اجرای این طرح را ارتقای ایمنی ترافیک وکاهش حوادث رانندگی دانست و اضافه کرد: مأموران راهور با حضور فعال در نقاط پرتردد و حادثه‌خیز، نسبت به شناسایی و اعمال قانون اقدام می‌کنند.

رئیس پلیس راهور استان بوشهر بیان کرد: تخلفاتی چون استفاده از تلفن همراه حین رانندگی، عدم استفاده از کمربند ایمنی و کلاه ایمنی، سرعت غیرمجاز، مخدوش بودن یا فقدان پلاک با جدیت برخورد می‌شود.

سرهنگ صادقی تأکید کرد: مأموران در صورت مشاهده تخلفات مذکور، ضمن صدور برگ جریمه بر اساس جدول جرایم رانندگی، نسبت به توقیف ساعتی یا روزانه وسیله نقلیه اقدام خواهند کرد. این توقیف می‌تواند بسته به نوع تخلف و سابقه راننده، از چند ساعت تا ۷۲ ساعت ادامه داشته باشد.

رئیس پلیس راهور استان بوشهر با هشدار جدی به رانندگان متخلف افزود: پلیس با هیچ‌گونه تخلفی مماشات نخواهد کرد. هدف ما صرفاً جریمه نیست، بلکه حفظ جان شهروندان و ایجاد نظم در عبور و مرور شهری است.

وی گفت: از رانندگان انتظار می‌رود با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، در اجرای موفق این طرح مشارکت داشته باشند. رعایت سرعت مطمئنه، استفاده از تجهیزات ایمنی و توجه به هشدارهای پلیس، ضامن سلامت خود و دیگران است.

صادقی افزود: پلیس راهور استان بوشهر امیدوار است با اجرای این طرح و همکاری شهروندان، شاهد کاهش چشمگیر تخلفات و افزایش آرامش و ایمنی در معابر شهری باشیم.

کد خبر 6624188

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها