خودروهای حادثه ساز در نوروز ۱۴۰۳ توقیف می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد صادقی سه شنبه شب در جمع خبرنگاران بیان کرد: با شروع طرح ترافیکی نوروز ۱۴۰۳ از تاریخ ۲۴ اسفند ماه تا به امروز، همکاران ما در پلیس راهور استان بوشهر به منظور آرام سازی و ایمن سازی ترافیک برابر برنامه پیش بینی شده تعداد هزار و ۵۱۷ تخلف حادثه ساز را اعمال قانون کرده‌اند و در همین راستا تعداد ۱۵ دستگاه خودرو نیز توقیف ساعتی و تعداد ۲۴ دستگاه خودرو به علت ۲ تخلف هم زمان توقیف شده‌اند.

رئیس پلیس راهور استان بوشهر اظهار داشت: برخی از رانندگان که توجه به مقررات رانندگی ندارند و با رفتارهای مخاطره آمیز و خطرناک خود موجب سلب آسایش روحی و روانی جامعه شده و زمینه بروز حوادث رانندگی را فراهم می‌کنند، با رفتار قانونی پلیس روبرو شده و مأموران پلیس راهور به جهت دفاع از حقوق شهروندان در ترافیک با این نوع رفتار خطرناک در رانندگی برخورد خواهند کرد.

سرهنگ صادقی افزود: با توجه به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هر راننده‌ای که ۲ تخلف همزمان را انجام دهد ضمن اعمال قانون به صورت متمرکز از طریق پلیس راهور فراجا دستور توقیف برای خودروی آنها ثبت خواهد شد و خودرو نیز باید به مدت ۷۲ ساعت به پارکینگ انتقال داده شود و این قانون شامل رانندگان موتورسیکلت نیز می‌شود.

وی اضافه کرد: توصیه ما به رانندگان، پرهیز از رفتارهای مغایر با قانون رانندگی و حقوق شهروندی است و رانندگان باید آگاهانه و مسئولانه رانندگی کنند تا با رفتار قانونی و سلبی پلیس روبرو نشوند.

رئیس پلیس راهور استان در پایان سخنان خود از شهروندان و رانندگان خواست با رعایت مقررات رانندگی، پلیس راهور را در انضباط بخشی و کنترل ترافیک یاری و همراهی کنند.