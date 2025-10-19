پلیس: ۸۵ خودرو متخلف در ملارد توقیف ساعتی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داود محمدی، پیش از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای طرح توقیف ساعتی خودروهای متخلف در راستای ارتقا ایمنی تردد و کاهش تصادفات رانندگی در ملارد خبر داد.
به گفته محمدی، این طرح با هدف برخورد قاطع و مؤثر با رانندگانی که با تخلفات حادثهساز امنیت جادهای را تهدید میکنند، اجرا شده است. در جریان این طرح، خودروهای متخلف به صورت ساعتی توقیف شده و رانندگان موظف به حضور در مراکز پلیس راهور برای رسیدگی به تخلفات و رفع توقیف شدند.
وی افزود: در مدت زمان اجرای این طرح، تعداد ۸۵ دستگاه خودرو به دلیل ارتکاب تخلفات مختلف از جمله سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، عدم توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی و بیاحتیاطی در رانندگی توقیف شدند. این اقدام موجب شده تا دیگر رانندگان نیز نسبت به رعایت قوانین حساستر شده و از وقوع حوادث ناگوار پیشگیری شود.
محمدی ضمن قدردانی از همکاری مردم در رعایت قوانین، تأکید کرد: حفظ ایمنی شهروندان و کاهش سوانح رانندگی همواره اولویت ماست و این طرح به صورت مستمر و در صورت لزوم در آینده نیز اجرا خواهد شد.
وی همچنین از شهروندان خواست با توجه به افزایش حجم تردد و احتمال وقوع تصادفات، همواره با سرعت مطمئنه و رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی حرکت کنند تا سلامت خود و دیگران تضمین شود.
