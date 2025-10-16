عابد: خط لوله پارس گامی در مسیر خودکفایی و پایداری انرژی است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا عابد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء امضای قرارداد احداث خط لوله انتقال فرآوردههای نفتی پارس را نتیجه پیگیریهای مستمر و تعامل سازنده میان نهادهای اجرایی دانست و گفت: با اجرای این پروژه، گامی دیگر در مسیر خودکفایی و پایداری انرژی کشور برداشته میشود.
وی افزود: بنا بر بیانات رهبر معظم انقلاب، کشور ما مشکل قانون و دستور عمل ندارد، مشکل اصلی در پیگیری امور است و ما امروز با امضای قرارداد خط لوله راهبردی پارس، شاهد به ثمر نشستن یکی از همین پیگیریها هستیم.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء بیان کرد: در دستور کار قرارگرفتن احداث خط لوله پارس، نتیجه تلاش و همت وزارت نفت و مسئولان و مدیران استان فارس است. اقتدار جمهوری اسلامی ایران در میدان و عمل، مرهون خون شهدا و ایستادگی ملت است و امروز نیز با اجرای این پروژه، گامی دیگر در مسیر خودکفایی و پایداری انرژی کشور برداشته میشود.
وی با اشاره به نقش مهم قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء در اجرای پروژههای زیرساختی کشور گفت: هماکنون بیش از ۴۳۰ پروژه از سوی این قرارگاه در حال اجراست که ۵۴ پروژه آن در استان فارس تعریف شده و ۳۳ پروژه به بهرهبرداری رسیده است. همچنین با احتساب پروژه خط لوله پارس، ۲۲ پروژه دیگر در حال اجراست.
عابد در پایان تاکید کرد: نباید اجازه دهیم که زمان اجرای پروژهها از مدت تعیین شده بیشتر شود. هدف ما این است که با تلاش مضاعف بتوانیم پروژه خط لوله پارس را زودتر از موعد مقرر به بهرهبرداری برسانیم تا مردم استان فارس هرچه زودتر از مزایای آن بهرهمند شوند.
