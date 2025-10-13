راکتور ۴۰۰ تنی اوره در پتروشیمی با موفقیت نصب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، عملیات نصب راکتور ۴۰۰ تنی واحد اوره در مجتمع پتروشیمی هنگام با تکیه بر توان متخصصان داخلی و تجهیزات بومی با موفقیت به پایان رسید.

این راکتور با طول ۵۵ متر و وزن ۴۰۰ تن توسط مهندسان و کارشناسان ایرانی نصب شد و تمامی مراحل آن با رعایت دقیق‌ترین استانداردهای ایمنی و فنی اجرا گردید. عملیات نصب توسط یک مؤسسه تخصصی دریایی و با بهره‌گیری از دو دستگاه جرثقیل فوق‌سنگین ۱۲۵۰ تنی و ۶۰۰ تنی انجام شد؛ اقدامی که توان فنی، برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی بالای نیروهای بومی کشور را نشان می‌دهد.

راکتور نصب‌شده به‌عنوان یکی از تجهیزات کلیدی در فرآیند تولید اوره، نقش تعیین‌کننده‌ای در بهره‌برداری از ظرفیت‌های ملی خواهد داشت. این دستاورد علاوه بر کاهش وابستگی به واردات تجهیزات حیاتی، موجب ایجاد ارزش افزوده از میعانات گازی کشور و رونق اشتغال در منطقه جنوب می‌شود.

براساس این گزارش، با بهره‌برداری از این واحد، بخش قابل توجهی از نیاز کشور به محصولات پتروشیمی در داخل تأمین شده و ایران می‌تواند سهم خود را در بازارهای صادراتی منطقه افزایش دهد.

کارشناسان این پروژه ملی را جلوه‌ای از جهاد خودکفایی صنعتی و اعتماد به دانش بومی دانستند و این تجربه می‌تواند الگویی موفق برای سایر صنایع استراتژیک کشور محسوب شود.