به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، سید محیالدین جعفری مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در هفتمین دوره کنفرانس ژئوفیزیک کاربردی با هدف ارتقای تعامل دانشگاه و صنعت و مرور تازهترین رویکردهای علمی در حوزه اکتشاف منابع هیدروکربونی، اظهار کرد: اکتشاف هیدروکربور، مبتنی بر دادههای ژئوفیزیکی است و امروز، با سختتر و پیچیدهتر شدن شناسایی و کشف منابع جدید نفت و گاز، نیازمند بازنگری اساسی در رویکردها و سازوکارهایی با محوریت ژئوفیزیک در امور اکتشافی هستیم تا بتوانیم روند کشف و توسعه را تسریع کرده کنیم.
وی با تأکید بر اینکه شیوههای اجرایی و بهکارگیری فناوریهای نوین باید بازنگری شود، افزود: برای نخستینبار در دولت چهاردهم و در پروژههای اکتشافی، از ژئوفونهای وایرلس استفاده شده است که این فناوری جدید، افزون بر افزایش چابکی و کاهش زمان اجرای عملیاتهای میدانی نقش مهمی در افزایش دادههای لرزهای برای شناسایی مخازن هیدروکربنی دارد.
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اهمیت نقش شرکتهای پیمانکاری و دانشبنیان در تحقق اهداف کلان صنعت نفت گفت: پیمانکاران باید در برداشت، پردازش و تفسیر لرزهنگاری از تجهیزات بهروز استفاده کنند و با آموزش نیروی انسانی متخصص، مسیر دستیابی به فناوریهای نوین را هموار سازند، همچنین میتوان با بازنگری در مفاد قرارداد و تعامل مؤثر با پیمانکاران نسبت به توانمندسازی آنها اقدام و موانع و چالشهای موجود در پروژهها را برطرف کرد.
دانشگاهها و دانشجویان موتور محرک صنعت هستند
محمدرضا حاتمی، رئیس انجمن ژئوفیزیک ایران و مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در این نشست با اشاره به لزوم پیوند میان دانشگاه و صنعت، تصریح کرد: دانشگاهها و دانشجویان موتور محرک صنعت هستند و ایجاد بستر همکاری میان این دو بخش، میتواند زمینهساز رشد علمی و تسریع در روند اکتشاف را فراهم آورد.
وی استفاده از ظرفیتهای علمی و فنی دانشگاهها را راه حل برونرفت از چالشها دانست و گفت: با توجه به شرایطی که تحریمهای بینالمللی برای صنعت کشور ایجاد کرده است، باید فضای فعالیت پیمانکاران داخلی را با اتکا به دانش فنی بومی و اعتماد به نیروهای متخصص ایرانی هموار کرد تا گام بلندی در زمینه رفع ناترازیهای انرژی و تسریع عملیاتهای اکتشافی برداشته شود.
تدوین سازوکاری کارآمد برای ارتقای فعالیتهای اکتشافی
امین روشندل، دبیر علمی کنفرانس ژئوفیزیک کاربردی هم با قدردانی از میزبانی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، بیان کرد: این کنفرانس در آستانه پنجاهمین سالگرد انجمن ژئوفیزیک، با نگاهی تعاملی میان دانشگاه و صنعت برگزار شد تا با بررسی روند گذشته و شناخت چالشها، بتوان سازوکاری کارآمد برای ارتقای فعالیتهای اکتشافی تدوین کرد.
