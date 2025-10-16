مهمترین اخبار حوزه آب و انرژی؛ تداوم بحران آب و جهش تجدیدپذیرها

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین رویدادهای حوزه آب و انرژی در هفته جاری، از هشدار نسبت به بینتیجه بودن بارورسازی ابرها تا بهرهبرداری از طرحهای تجدیدپذیر و افزایش ظرفیت تبادلات منطقهای برق را دربر گرفت.
اجرای موفق طرح همفشارسازی در پارس جنوبی
علیرضا سرمدی، مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس، از تکمیل و راهاندازی موفق پروژه همفشارسازی چاههای سکوهای پارس جنوبی خبر داد. او گفت این اقدام نقش مهمی در پایداری تولید گاز و افزایش راندمان مخازن دارد و زمینه استمرار برداشت در این میدان مشترک را فراهم میکند.
بارورسازی ابرها؛ راهحل پرهزینه و با بازده محدود
در ادامه بررسی سیاستهای مقابله با خشکسالی، جوادیانزاده تأکید کرد بارورسازی ابرها اگرچه نسبت به سایر روشهای تأمین آب، از نظر اقتصادی ارزانتر ارزیابی میشود، اما شرایط اقلیمی اجازه بهرهبرداری وسیع از آن را نمیدهد. او با اشاره به تجربیات جهانی، هزینه استحصال هر مترمکعب آب از طریق بارورسازی را حدود ۲۲ دلار عنوان کرد و گفت این روش، در مقیاس ملی نمیتواند جایگزینی برای مدیریت مصرف یا اصلاح الگوی آبیاری باشد.
شتاب بیسابقه در توسعه تجدیدپذیرها
علیرضا پرندهمطلق، معاون فنی و مهندسی سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا)، از آغاز بهرهبرداری ۲۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی و کلنگزنی پروژههای جدید به ظرفیت ۴۰۰ مگاوات با سرمایهگذاری ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در تهران خبر داد. به گفته او، بر اساس برنامه جدید ساتبا، هر هفته میانگین ۱۰۰ تا ۱۵۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر وارد مدار میشود، در حالیکه در سال گذشته مجموع ظرفیت افزودهشده تنها ۱۲۰ مگاوات بود. این روند نشانه شتاب فزاینده کشور در مسیر انرژیهای پاک است.
صرفهجویی بزرگ گازی با نیروگاههای سبز
عباس علیآبادی، وزیر نیرو، در مراسم افتتاح پروژههای خورشیدی اعلام کرد ظرفیت برق تجدیدپذیر کشور از مرز ۲۵۵۰ مگاوات عبور کرده است. او با تشریح ترکیب این ظرفیت گفت: «۲۰۳۰ مگاوات از انرژی خورشیدی، ۳۷۰ مگاوات از باد، ۱۰۰ مگاوات از برقآبی کوچک و ۳۷۲ مگاوات از منابع زیستتوده و توربینهای انبساطی تأمین میشود.» وزیر نیرو افزود، توسعه این ظرفیتها صرفهجویی ماهانه ۱۲۴ میلیون مترمکعب گاز طبیعی را به دنبال دارد.
چالش اقتصاد برق و تداوم بدمصرفی
علیآبادی در بخش دیگری از سخنان خود نظام اقتصادی برق کشور را عامل اصلی تداوم الگوهای نادرست مصرف دانست و تأکید کرد: «نرخهای پایین و یارانهای انرژی نهتنها سرمایهگذاریهای جدید را غیراقتصادی کرده بلکه انگیزه اصلاح مصرف را نیز از بین برده است.» او خواستار بازنگری در مدل قیمتگذاری و واقعیتر شدن بهای برق شد.
افت ۴۵ درصدی ورودی سدها؛ ۲۸ استان بدون بارش
در تازهترین گزارش از وضعیت منابع آبی، وزارت نیرو از کاهش ۴۵ درصدی ورودی سدهای کشور، افت ۳۱ درصدی خروجی و کاهش ۲۴ درصدی حجم ذخایر نسبت به سال گذشته خبر داد. بررسیها نشان میدهد در آغاز سال آبی ۲۸ استان کشور هیچ بارندگی قابلتوجهی نداشتهاند. کارشناسان هشدار میدهند تداوم این وضعیت، برنامههای تأمین آب شرب و کشاورزی در تابستان آینده را با چالش روبهرو میکند.
مصرف آب در تهران ۱۰ درصد کاهش یافت
محسن اردکانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، اعلام کرد همراهی شهروندان در طرح مدیریت مصرف موجب کاهش سرانه مصرف از ۲۵۰ به ۲۲۰ لیتر در شبانهروز شده است. به گفته او، سهم مشترکان خوشمصرف از ۲۹ به ۳۴ درصد افزایش یافته و در صورت عدم تحقق این صرفهجویی، دو سد اصلی تأمینکننده آب تهران با خطر افت تراز روبهرو میشدند.
کریدور شمال–جنوب برق؛ پیوند سه شبکه بزرگ منطقهای
در نشست سهجانبه ایران، روسیه و آذربایجان در باکو، سه کشور بر توسعه تبادلات انرژی و شکلگیری کریدور شمال–جنوب برق تأکید کردند. مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر، گفت با تکمیل اتصال فنی شبکه سه کشور، امکان تبادل حداقل ۲۰۰ مگاوات برق فراهم خواهد شد. به گفته او، این پیوند ضمن تقویت پایداری شبکهها، مسیر مطمئنی برای تبادل انرژی در منطقه ایجاد میکند و میتواند به الگویی برای همکاریهای گستردهتر تبدیل شود.
افزایش ۴۳ درصدی ظرفیت تجدیدپذیرها در یک سال
محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو، با اشاره به رشد بیسابقه ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر گفت: «ظرفیت فعلی به ۲۵۵۵ مگاوات رسیده که نسبت به سال گذشته ۴۳ درصد رشد نشان میدهد، و تا پایان دیماه افزایش ۸۰۰ مگاواتی هدفگذاری شده است.» این میزان رشد به گفته کارشناسان، رکوردی تاریخی در صنعت برق ایران محسوب میشود.
برق خورشیدی در ادارات تهران؛ الزام قانونی تا سال ۱۴۰۶
کامبیز ناظریان، مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ، اعلام کرد ادارات و سازمانهای دولتی بر اساس ماده پنج قانون خدمات کشوری موظفند تا سال ۱۴۰۶ دستکم ۲۰ درصد از انرژی مصرفی خود را از منابع خورشیدی تأمین کنند. او افزود اجرای این طرح میتواند تا ۱۵۰ مگاوات ظرفیت تولید برق خورشیدی در ادارات پایتخت ایجاد کند و الگوی مهمی برای سایر دستگاهها باشد.
