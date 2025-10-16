به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی، در بخش بینالملل ششمین جشنواره تئاتر کوتاه کیش ۳ اثر از کشورهای فرانسه، ترکیه و پاکستان روی صحنه میروند.
بر این اساس آثار بخش بینالملل ششمین دوره جشنواره بینالمللی تئاتر کوتاه کیش به شرح زیر اعلام میشود:
۱. نمایش «Worse and the laugh» به کارگردانی رکسان ایمبرت (Aurelie roxane Imbert) از فرانسه
۲. نمایش «The shakespeare maniac» به کارگردانی عزیز سایدوت (Aziz saydut) از ترکیه
۳. نمایش «Tayraak» به کارگردانی اشمل نظیر (Ashmal nazir lalwany) از پاکستان
در پی برگزاری پنج دوره جشنواره تئاتر کوتاه کیش و استقبال هنرمندان تئاتر کشور از این رویداد، دبیرخانه جشنواره با حمایت سازمان منطقه آزاد کیش ششمین دوره جشنواره را در مهر در جزیره کیش برگزار میکند.
این جشنواره با دبیری عباس نجاری، از ۲۶ لغایت ۲۹ مهر در سه فضای کافهای، کشتی و ساحل برگزار میشود.
