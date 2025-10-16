موحدی آزاد: معیشت مردم خط قرمز دستگاه قضا و تعزیرات است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد کاظم موحدی آزاد ظهر پنجشنبه در همایش مدیران سازمان تعزیرات حکومتی کشور در مشهد اظهار کرد: کاهش حضور دولت و شرکت‌های دولتی در امور اقتصادی و پررنگ‌تر کردن نقش مردم رویکرد بسیار خوبی است که در این خصوص از رئیس جمهور محترم تشکر می‌کنیم.

دادستان کل کشور افزود: این نگاه رییس جمهور موجب پررنگ شدن نقش مردم در اداره بخش‌های تولیدی و افزایش زمینه اعتمادسازی آنها می‌شود.

وی اضافه کرد: امیدوارم این نگاه در میان استانداران کشور نیز تسری یابد.

موحدی آزاد اظهار کرد: عدم آسیب شناسی و جریمه‌های ناکافی در برخی جرایم، مانع اثر بخشی تلاش‌های تعزیرات حکومتی شده که باید در این خصوص نیز تصمیماتی گرفته شود.

دادستان کل کشور تصریح کرد: توجه به جرایم سازمان یافته، قاچاق کالا و ارز و طولانی شدن فرایند رسیدگی به شکایات مردم، مهمترین چالش‌هایی است که تعزیرات حکومتی باید برای آنها برنامه ویژه‌ای داشته باشد.

وی ادامه داد: مقابله با تخلفات اقتصادی و کنترل بازار در شرایط خاص، مهمترین نقشی است که ضابطین قضائی می‌توانند در اجرای وظایف خود ایفا کنند.

موحدی آزاد حمایت‌های حقوقی و قضائی از کسب و کارهای پایدار را از وظایف خود برشمرد و گفت: در این مسیر همکاری با تعزیرات بسیار ضروری است چرا معیشت و سفر مردم، خط قرمز هر دوی ما است.

دادستان کل کشور افزود: کسب و کار خدماتی به خصوص بخش تعمیرات لوازم خانگی، بیشترین میزان نارضایتی را به خود اختصاص داده، همچنین صنف نانوایان نیز دارای شکایات فراوانی است که تعزیرات باید توجه ویژه‌ای به آن‌ها داشته باشد.

وی اضافه کرد: ریل‌گذاری اصلی در بخش کنترل بازار را بر عهده مجلس شورای اسلامی است و مجلس باید سیاست‌ها را پایه گذاری کند نه آنکه همه وظایف کنترلی را بر عهده دولت بیاندازد، اخذ تصمیم‌های کلان در عمر کوتاه دولت‌ها سخت است و موجب ایجاد تنش‌هایی در بازار می‌شود.

موحدی آزاد اظهار کرد: قصاص یک حق بشری است که باید محکم از آن دفاع کرد، هرچند دستگاه قضا تلاش‌هایی برای رضایت اولیای دم انجام می‌دهد.