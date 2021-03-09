محاکمه عاملان ترور شهید سلیمانی یک مطالبه همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی موحدی راد در همایش نخستین دادگاه مجازی عاملان ترور شهید سلیمانی که امروز در مشهد برگزار شد با بیان اینکه ترور ایشان جنایت جنگی بود گفت: شهید سلیمانی و همرزمانشان برای انجام یک سفر کاری و با دعوت دولت عراق به این کشور سفر کردند که با دستور رئیس جمهور آمریکا به شهادت رسیدند و از آن پس محاکمه عاملان این جنایت و انتقام سخت به عنوان یک مطالبه عمومی مطرح شد.

دبیر اجرایی دادگاه مجازی عاملان ترور شهید سلیمانی با بیان اینکه انتقام سخت، خروج آمریکا از منطقه خواهد بود افزود: در سالروز شهادت سردار سلیمانی نشستی برای بررسی ابعاد این جنایت در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد اما تصمیم بر این شد، تا دادگاه مجازی در اسفند ماه برگزار شود. برای این امر از ابتدای سال فراخوان انجام شد و حدود ۷۰۰ دانشجو برای شرکت در این دادگاه ثبت نام کردند که امروز با توجه به محدودیت‌های کرونایی حدود ۲۰۰ نفر در این دادگاه حاضر شدند.

وی ضمن تأکید بر اینکه در بخش علمی باید وابستگی به خارج کم شود افزود: برای برگزاری این دادگاه مجازی که اولین بار در مشهد برگزار می‌شود دستگاه‌هایی مثل نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، دادستانی و معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد همکاری خوبی داشتند که امیدواریم نتایج خوبی برای همگان داشته باشد.