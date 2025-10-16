محسن ایزد بخش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه جشنواره ورزشی منطقه‌ای دیابت کشور به میزبانی سمنان در حال برگزاری است، ابراز داشت: هدف از برگزاری این رویداد ترویج ورزش و افزایش نشاط بین بیماران دیابتی است.

وی با بیان اینکه این رقابت‌ها با حضور ورزشکاران دیابتی پنج استان کشور در حال پیگیری است، افزود: خراسان رضوی، شمالی، جنوبی، گلستان و سمنان از جمله آنها است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان با بیان اینکه رقابت‌ها در چهار رشته ورزشی دارت، شطرنج، تنیس روی میز و پتانک تدارک دیده شده است، ابراز داشت: این رقابت‌ها از چهارشنبه آغاز و روز جمعه خاتمه خواهد یافت.

ایزد بخش حضور ورزشکاران دیابتی را در این رقابت‌ها نشان اراده، روحیه و ایمان بالای آنها دانست و تصریح کرد: دیگر رویکرد برگزاری این جشنواره‌ها ایجاد زمینه رشد و درخشش برای آنها است.

وی به اهمیت تقویت زیرساخت‌ها برای حمایت از قهرمانان بیماران خاص تاکید کرد و افزود: این رویدادها به نوعی توجه به تأمین این زیرساخت‌ها خواهد بود.