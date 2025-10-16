به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد مولوی ظهر امروز پنجشنبه در نشست هماهنگی همایش توریسم سلامت که در سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد با اشاره به جایگاه گردشگری ایران در سطح جهانی اظهار کرد: از ۱۱۵ کشور جهان در شاخص توسعه گردشگری، ایران در رتبه ۷۳ قرار دارد.
وی افزود: دو مشکل عمده داریم؛ یکی ساختار و دیگری تخصص است. در زمینه نیروی انسانی متخصص و دورههای آموزشی مشکل داریم و چنانچه بخواهیم هدفمندتر حرکت کنیم باید این دو مشکل رفع شوند.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گمشده استان خوزستان، علم و دانش است، تأکید کرد: یکی از داشتههای خوزستان سازمان منطقه آزاد اروند است که باید از این ظرفیت استفاده شود.
مولوی ادامه داد: در اقتصاد گردشگری باید برنامهها بر بوم منطقه منطبق باشند اما تاکنون یا به ظرفیتهای بکر دست زدهایم یا اقداماتی بزرگ انجام شده که سایر بخشها را فعال نکرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اولویتبندی گردشگری آبادان و خرمشهر اشاره کرد و گفت: گردشگری دریایی، نبض توریسم این منطقه است. آیا کسی برای هوای خوب، دیدن مزارع یا صنعت به آبادان میآید؟ برای توسعه گردشگری منطقه باید اسکلههای ماهیگیری، جت اسکی و جت بُت و سایر ورزشهای آبی در رودخانههای بهمنشیر و اروندرود فعال شوند.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برگزاری دورههای تخصصی هتلداری توسط گروه هتلهای هما ویژه هتلهای منطقه یک ضرورت است.
مولوی با اشاره به خطوط دریایی، توضیح داد: از هگتا درخواست میشود برای ایجاد خط دریایی آبادان-بندر الواصلیه سیبه مشارکت کند و تاکسی آبی را نیز فعال سازد.
وی، توسعه منابع انسانی را کلید پیشرفت قلمداد کرد و گفت: دورههای تخصصی گردشگری باید حتی برای نیروهای سازمان منطقه آزاد برگزار شود.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گردشگری سلامت، تصریح کرد: شهرهای آبادان و خرمشهر نباید تنها معبر عبوری گردشگران عراقی باشند و باید برنامهریزی شود تا درمان در همین منطقه انجام شود.
مولوی خاطرنشان کرد: رودخانههای اروندرود و بهمنشیر در کنار توریسم سلامت میتوانند ظرفیت خوبی برای اقتصاد گردشگری و اشتغال فراهم کنند اما تعدد افراد تصمیمگیر در شلمچه مانع توسعه است.
نظر شما