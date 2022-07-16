پیگیری حذف روادیدکشورهای حوزه خلیج فارس برای سفربه آبادان وخرمشهر

سید محمد مولوی به خبرنگار مهر اظهار کرد: هفته جاری برای دومین بار در سال جاری با «عزتالله ضرغامی» وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ساختمان این وزارت دیدار کردم و آخرین موضوعات این سه حوزه را مورد بررسی قرار دادیم.
وی با تاکید بر اینکه ورود گردشگر خارجی به شهرهای آبادان و خرمشهر ارزآوری به دنبال دارد، افزود: از وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درخواست کردم در راستای توسعه صنعت گردشگری شهرهای آبادان و خرمشهر پیگیریهای لازم را برای حذف روادید اتباع ورودی کشورهای حوزه خلیج فارس به منطقه آزاد اروند فراهم کند که مورد استقبالش قرار گرفت.
مولوی بیان کرد: باید به گونهای برنامهریزی شود تا کسب و کارهای گردشگری منطقه توسعه پیدا کرده و همچنین سایر مشاغل نیز از این صنعت مهم استفاده کنند به عنوان مثال چنانچه یک گردشگر وارد منطقه شود از راننده تاکسی تا مغازهدار ذینفع میشوند.
نماینده مردم آبادان در مجلس افزود: اشتراکات زبانی و دینی یک ظرفیت بیبدیل برای توسعه همکاریهای منطقه آزاد اروند با کشورهای حوزه خلیج فارس در زمینه توریسم است.
مولوی تصریح کرد: شاید در برخی زیرساختهای فعلی با کمبودهایی مواجه باشیم ولی باید از داشتههای فعلی به بهترین شکل استفاده شود؛ روستاهای زیبا، رودخانههای متعدد، گردشگری خرید، گردشگری سلامت و گردشگری خوراک برخی ظرفیتهای فعلی است.
وی عنوان: صنعت گردشگری یک صنعت فراگیر است و باید همه دستگاهها از جمله شهرداریها در این زمینه ورود کرده و هر کدام به نوع خود برنامهریزی کنند تا به اقتصاد منطقه و معیشت کمک شود.
نظر شما