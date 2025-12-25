احمد تجری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه موقعیت جغرافیایی آبادان و خرمشهر ظرفیتهای کمنظیری در حوزه گردشگری ایجاد کرده است، اظهار کرد: این منطقه به صورت بالقوه دارای توانمندیهای متنوعی از جمله گردشگری آبی، گردشگری روستایی و کشاورزی و همچنین گردشگری فرهنگی مبتنی بر تنوع اقوام است.
وی افزود: حضور اقوام مختلف با رسوم، گویشها، پوشش محلی و خوراک بومی، یکی از جذابترین فرصتهای گردشگری منطقه محسوب میشود که میتواند برای گردشگران داخلی و خارجی بسیار الهامبخش باشد.
مدیرکل سرمایهگذاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به دسترسی مناسب آبادان و خرمشهر به کشورهای همسایه توضیح داد: موقعیت این شهرها شرایط مطلوبی برای جذب گردشگران کشورهای عراق و کویت فراهم کرده و میتواند سهم قابل توجهی در بازار گردشگری منطقهای داشته باشد.
وی با تأکید بر لزوم توسعه زیرساختها، گفت: رشد گردشگری آبادان و خرمشهر بدون تقویت زیرساختهای گردشگری ممکن نیست. در همین راستا، این سفر میدانی موجب شناسایی عرصههای مستعد سرمایهگذاری شد و با سازمان منطقه آزاد اروند توافق کردیم این ظرفیتها به فرصتهای مشخص سرمایهگذاری تبدیل و بستههای مشوق برای سرمایهگذاران تعریف شود.
مدیرکل سرمایهگذاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: از سرمایهگذاران بومی و منطقهای بهعنوان اولویت دعوت میکنیم و در کنار آن، سرمایهگذاران ملی و بینالمللی نیز میتوانند با بهرهگیری از سیاستهای تشویقی، در پروژههای گردشگری منطقه مشارکت کنند تا روند اجرا با سرعت بیشتری به نتیجه برسد.
وی با اشاره به اهمیت راهاندازی خط دریایی آبادان–الواصلیه سیبه عراق بیان کرد: فعالسازی حملونقل دریایی یکی از الزامات راهاندازی این خط دریایی است و خوشبختانه در برنامه هفتم توسعه، واردات کشتیهای گردشگری و تفریحی از عوارض گمرکی معاف شده و دولت نیز تا ۸۰ درصد سوخت این شناورها را بهصورت یارانهای تأمین میکند.
مدیرکل سرمایهگذاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد: نزدیکی دو بندر آبادان و الواصلیه سیبه، فرصت کمنظیری ایجاد کرده است؛ به گونهای که فاصله دریایی این مسیر تنها حدود ۷ دقیقه است و این مزیت میتواند تحولی اساسی در تردد گردشگران ایجاد کند.
وی اظهار کرد: این خط دریایی ضمن تقویت ارتباط گردشگری با عراق، زمینه توسعه گردشگری ایران با کشور کویت را نیز فراهم میکند، چراکه بندر الواصلیه سیبه به گذرگاه صفوان کویت متصل است و گردشگران کویتی میتوانند به صورت زمینی به این بندر آمده و سپس با شناور وارد آبادان شوند.
مدیرکل سرمایهگذاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: راهاندازی خط دریایی آبادان – الواصلیه سیبه عراق جان تازهای به صنعت گردشگری جنوب غرب کشور میبخشد و میتواند به عنوان پیشران توسعه گردشگری خرید، سلامت و تفریح در منطقه عمل کند؛ همچنین این ظرفیت میتواند کویت را به یکی از بازارهای هدف پایدار گردشگری آبادان تبدیل کند.
