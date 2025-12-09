سفر استانی رئیس جمهور نباید به عکس و صورتجلسه محدود شود

سیدمحمد مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روزهای آینده رئیس جمهور به استان خوزستان سفر می‌کند و امیدواریم این سفر تنها به گرفتن عکس و تنظیم صورتجلسه محدود نشود زیرا آبادان به شکل فوری به پروژه‌های ملی به ویژه در حوزه زیرساخت شهری، نیاز دارد.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی در جنوب غرب ایران افزود: راه‌اندازی نمایندگی وزارت امور خارجه در آبادان با محوریت منطقه آزاد اروند یک نیاز حیاتی است تا زمینه توسعه اقتصادی و ارتباطات تجاری این منطقه با کشورهای خارجی فراهم شود.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی تبدیل این شهر به پُل ارتباطی جمهوری اسلامی ایران با کویت را موضوعی بسیار مهم دانست و تاکید کرد: بدون نقش آفرینی این شهر امکان توسعه روابط تجاری وجود ندارد چرا که آبادان تنها شهر هم مرز با کویت است. همچنین باید نمایشگاه توانمندی جمهوری اسلامی ایران توسط دولت در کویت برای امسال پیش بینی شود و مدیریت و اجرای آن با بخش خصوصی ابادان اجرایی شود.

مولوی با اشاره به مطالبات ورزشی مردم آبادان، توضیح داد: احداث یک استادیوم ورزشی مدرن و بزرگ از خواسته‌های به حق مردم این شهر است.

وی با اشاره به هیأت‌های ورزشی منطقه آزاد اروند عنوان کرد: اعطای حق رأی دائمی به هیأت‌های ورزشی منطقه آزاد اروند در مجامع انتخاباتی فدراسیون‌ها و افزودن نام این منطقه به آئین‌نامه فعالیت هیأت‌های استانی و شهرستانی باید هرچه سریع‌تر اجرا شود. برقراری کامل اتوماسیون اداری برای این هیأت‌ها همانند سایر هیأت‌های استانی، رفع مشکل افتتاح حساب بانکی مستقل، ابلاغ مستقیم سهمیه‌ها و تسهیلات فدراسیون‌ها بدون واسطه استان و همچنین صدور ابلاغ رسمی به همه فدراسیون‌های ورزشی برای حفظ ساختار هیأت‌های منطقه آزاد اروند با اختیار عزل و نصب رؤسا و سرپرستان باید در سفر هیأت دولت به خوزستان عملیاتی شود.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم توجه به توسعه فعالیت‌های تجاری در راستای بهبود معیشت مردم، بیان کرد: استقرار گمرک در مبادی ورودی شهرهای آبادان و خرمشهر ضروری است تا مردم این دو شهر بتوانند از ظرفیت‌های مناطق آزاد بهره‌مند شوند.

مولوی تشکیل دبیرخانه ستاد ملی توسعه اروندرود را نیز از مطالبات جدی مردم عنوان کرد و گفت: لایروبی دهانه اروندرود طبق تصمیمات ملی اتخاذ شده باید سریعاً عملیاتی شود.

وی با اشاره به شهرک صنعتی آبادان توضیح داد: نگاه ویژه دولت به صنایع آبادان و ارائه تسهیلات مؤثر به صنعتگران باید در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: در بخش کشاورزی و شیلات با وجود ظرفیت‌های فراوان، اقدام قابل توجهی از سوی دولت صورت نگرفته است و باید با توجه شرایط دشوار فعالان این بخش، دولت اقدامی عملیاتی انجام دهد.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از کمبود فضای سبز شهری، تصریح کرد: سرانه فضای سبز آبادان بسیار پایین است و نیاز به اقدام فوری و چند پروژه ملی دارد. آبادان حتی یک پارک استاندارد و مجهز مانند پارک‌های پایتخت ندارد و حداقل باید سه پارک جدید و ویژه عملیاتی شود.

مولوی با اشاره به وضعیت فرودگاه آبادان بیان کرد: ه تکمیل ترمینال جدید فرودگاه بین‌المللی آبادان که یک بار به صورت نمایشی افتتاح شده، باید هرچه سریع‌تر عملیاتی شود.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، وضعیت سدهای پایین دست کارون و بهمنشیر را نگران کننده دانست و گفت: مطالعات این سدها از سال ۵۴ و ۵۵ انجام شده و هنوز بلاتکلیف است و اعتباری برای آنها تخصیص نیافته است. ورود آب شور خلیج فارس به رودخانه بهمنشیر خسارت جدی به کشاورزی و آب شرب وارد کرده است.

مولوی، توسعه اقتصادی را بدون توجه به حمل و نقل، غیر اصولی قلمداد کرد و افزود: احداث راه‌آهن بندر امام خمینی (ره) - شلمچه باید دارای ایستگاه در آبادان باشد تا مردم این شهر نیز از مزایای این طرح ملی بهره‌مند شوند و اکنون جزو مطالبات مردم به ویژه فعالان اقتصادی و گردشگری است.

وی با اشاره به حوزه بهداشت و درمان، عنوان کرد: در زمینه تجهیزات بیماری‌های خاص رئیس جمهور باید نگاه ویژه به منطقه مرزی همچون آبادان داشته باشد. احداث یک بیمارستان جدید یک ضرورت است. احداث داروخانه هلال احمر نیز به رغم کسب مجوزات و پیگیری‌های فراوان اما تاکنون عملیاتی نشده است.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آغاز نشدن احداث پالایشگاه خوزستان افزود: فاز اول پالایشگاه خوزستان واقع در شهر آبادان نیازمند اراده جدی دولت و یک تصمیم قاطع دارد؛ اجرای آن ضمن توسعه اقتصاد ملی نقش به سزایی نیز در کاهش نرخ بیکاری آبادان دارد.

مولوی با اشاره به طرح کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری استان خوزستان تصریح کرد: این طرح برای احیای اراضی کشاورزی در استان‌های خوزستان و ایلام با بودجه‌ای بالغ بر ۶ همت آغاز شد. امروز سوال این است که بعد از گذشت ۱۶ سال فاز اول این طرح به کجا رسید؟ این منابع به کجا رفت؟ تعهد بر این بود که در فاز اول ۳۳۰ هزار هکتار احیا شود اما امروز تنها ۶۵ هزار هکتار تحویل داده شده است. آیا زمان آن نرسیده دولت اقدام عملی کند؟

وی با اشاره به بازارچه مرزی اروندکنار، تاکید کرد: راه‌اندازی مجدد بازارچه مرزی اروندکنار زمینه فعالیت‌های تجاری صادرات و واردات را برای شهرستان‌های مرزنشین به ویژه آبادان فراهم می‌کند.