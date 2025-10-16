به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام طیبیفر عصر پنجشنبه در همایش هدایت معنوی روحانیون ردههای سپاه استان اصفهان با گرامیداشت یاد شهدا و مجاهدان جبهه مقاومت، نقش روحانیون سپاه از آغاز انقلاب تا امروز را خط مقدم جهاد فرهنگی و اعتقادی دانست و اظهار کرد: روحانیون باید همچنان هدایتگران اصلی ایمان و بصیرت در میان پاسداران باشند و رسالت خویش را در حفظ روحیه انقلابی نیروها ادامه دهند.
تبیین صحیح روایت پیروزی و مقابله با تحریف رسانهای
وی با اشاره به نبرد اخیر ۱۲ روزه و دستاوردهای محور مقاومت، این پیروزی را مصداق وعده الهی دانست و تأکید کرد: دشمن پس از شکست نظامی به جنگ رسانهای روی آورده تا حقیقت پیروزی ملت ایران را تحریف کند.
حجتالاسلام طیبیفر ابراز کرد: در چنین شرایطی، وظیفه روحانیون روایت درست واقعیتها و پاسداری از امید مردم است تا ایمان و استقامت ملت آسیب نبیند.
فشار تحریمها، جنگ روانی نه اقتصادی
جانشین نمایندگی ولیفقیه در سپاه در ادامه با اشاره به تحریمهای جدید غرب علیه ملت ایران اظهار کرد: آنچه امروز با عنوان بازگشت تحریمها مطرح میشود بیش از آنکه اثر اقتصادی داشته باشد، ابزاری برای جنگ روانی است.
وی تأکید کرد: دشمن درصدد تضعیف ایمان و امید مردم است، اما ملت ایران با اتکال به خدا و پیروی از ولیفقیه، مسیر انقلاب را با عزت و استقامت ادامه خواهد داد.
نقش روحانیون در حفظ معنویت و آرامش نیروهای سپاه
حجتالاسلام طیبیفر گفت: روحانیون باید پناه فکری و معنوی پاسداران باشند، در بحرانها با بصیرت و صلابت عمل کنند و یادآوری نمایند که ثبات قدم در ایمان رمز پیروزی است.
وی افزود در سپاه، پست و مقام اعتبار ندارد بلکه اخلاص و نفوذ معنوی در دل پاسداران ارزش حقیقی یک روحانی است.
جانشین نمایندگی ولیفقیه در سپاه روابط عزتمندانه جمهوری اسلامی با کشورهای همپیمان منطقهای را نشانه استقلال سیاسی و پیروی از منطق عدالت دانست و تصریح کرد: برخلاف غرب که با تحریم و ترور به دشمنی با ملت ایران ادامه میدهد، کشورهای محور مقاومت با حمایت از مواضع حقطلبانه ایران، چهره واقعی مقاومت را تثبیت کردهاند.
وی ضمن تأکید بر نقش کلیدی روحانیون سپاه در پاسداری از ایمان، بصیرت و اخلاص، گفت: اگر روحانیون بتوانند در میان پاسداران این سه عنصر را زنده نگه دارند، هیچ قدرتی قادر به ایستادگی در برابر ملت ایران نخواهد بود.
حجتالاسلام طیبیفر پیروزی اخیر ملت را جلوهای آشکار از نصرت الهی و ایمان انقلابی دانست که بار دیگر مسیر عزت و استقلال ایران را برای همه جهانیان روشن کرد.
