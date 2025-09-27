به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تودیع و معارفه مسئولان پیشین و جدید نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه امام سجاد (ع) استان هرمزگان با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین طیبی‌فر، جانشین نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در حسینیه عاشقان ثارالله بندرعباس برگزار شد.

در این آئین، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بندرعباس، سردار اباذر سالاری فرمانده سپاه امام سجاد (ع)، جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی، روحانیون و مسئولان استانی حضور داشتند.

در این مراسم، ضمن قدردانی از خدمات حجت‌الاسلام موسی پولادی در دوران مسئولیت خود، حجت‌الاسلام سربازی‌زاده به‌عنوان مسئول جدید نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه امام سجاد (ع) استان هرمزگان معرفی شد.

سردار سالاری با اشاره به تعهد، اخلاص و نقش مؤثر حجت‌الاسلام پولادی در ارتقا معنویت و بصیرت در مجموعه سپاه استان، از خدمات ایشان تجلیل کرد.

این تغییر مسئولیتی در راستای تقویت نقش نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه و استمرار مسیر تعالی فرهنگی و اعتقادی نیروهای مسلح استان صورت گرفته است.

در مراسم تکریم مسئولان سپاه استان، حجت‌الاسلام طیبی‌فر نیز با اشاره به تجربه تاریخی کودتای ۲۸ مرداد، اعتماد به آمریکا را اشتباهی راهبردی دانست.

حجت الاسلام طیبی فر؛ دشمنان نظام اسلامی را عهدشکن و غیرقابل اعتماد معرفی کرد و گفت: هدف آن‌ها ذبح اندیشه و اراده ملت‌هاست.

طیبی‌فر با تحلیل قرآنی از قصه حضرت موسی، تأکید کرد که بردگی فکری مانع تأثیرگذاری انبیاست.

وی جنگ ۱۲ روزه را شکست پروژه ۳۰ ساله دشمن برای جدایی مردم از انقلاب دانست.

در این مراسم، حجت‌الاسلام سعید سربازی زاده به عنوان نماینده جدید ولی فقیه در سپاه امام سجاد (ع) معرفی شد.