حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابی‌فرد، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اهمیت حمایت از آموزش و پرورش گفت: اولویت‌های فرهنگی استان تهران در چند محور قابل تعریف است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، استفاده از تمام ظرفیت‌های استان برای حمایت از آموزش و پرورش است.

وی با اشاره به جلسه اخیر شورای فرهنگ عمومی استان تهران به مناسبت آغاز سال تحصیلی افزود: در این جلسه مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان گزارشی ارائه کردند و بنده تأکید کردم که اداره کل آموزش و پرورش تهران و شهرستان‌ها، ضمن ارائه گزارش عملکرد، پیشنهادات خود را برای چگونگی حمایت دستگاه‌ها و نهادهای مختلف ارائه کنند. شورای فرهنگ عمومی استان نیز از همه ظرفیت‌ها برای حمایت ویژه از آموزش و پرورش بهره خواهد گرفت.

ابوترابی‌فرد همچنین با بیان اینکه استان تهران در حوزه حمایت از آموزش و پرورش در کشور جایگاه نخست را دارد، تصریح کرد: اقدامات مهمی در زمینه ساخت کلاس‌های درس و تأمین فضای آموزشی برای دانش‌آموزان انجام شده و علاوه بر این، حمایت‌های ویژه‌ای در سایر حوزه‌ها نیز ادامه خواهد یافت. به ویژه در حوزه فرهنگ، مهم‌ترین گام، حمایت از نهادی است که عهده‌دار آموزش و تربیت نوجوانان و جوانان و ارتقای فرهنگ عمومی کشور است.

امام جمعه موقت تهران در ادامه با اشاره به نامگذاری سال و نقش شورای فرهنگ عمومی در حمایت از تولید و اشتغال گفت: رشد اقتصادی، تولید و اشتغال از مسائل اساسی کشور است که سال‌ها در شعارهای سال مورد تأکید قرار گرفته است. شورای فرهنگ عمومی می‌تواند با بازدید از واحدهای تولیدی، شناسایی کارآفرینان برتر و پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی، در ارتقای فرهنگ کار و افزایش اشتغال نقش مؤثری ایفا کند.