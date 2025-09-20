به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدحسن ابوترابیفرد، صبح شنبه، در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان تهران با تأکید بر اقتدار جمهوری اسلامی، گفت: این قدرت میتواند مسیر تحولات جهانی و معادلات بینالمللی را تحت تأثیر قرار دهد.
وی در ادامه اظهار داشت: کشورهای غربی مکانیسم ماشه را فعال کردند، اما دو کشور دارای حق وتو در شورای امنیت نهتنها مخالفت کردند بلکه رسماً اعلام نمودند به تحریمهای شورای امنیت وفادار نیستند. این تصمیم، مهر تأییدی بر افول جایگاه شورای امنیت و آغازی برای تحول جهانی است.
ابوترابیفرد با اشاره به نمونه اقتدار ایران در دفاع ۱۲ روزه علیه رژیم صهیونیستی افزود: اگر ملتها مقتدر باشند، میتوانند از سرزمین خود دفاع کرده و جایگاه خود در معادلات جهانی را ارتقا دهند.
وی همچنین حمایت از ملتهای مظلوم منطقه را اولویت جهان اسلام دانست و گفت: پیروزی ملت غزه خواسته قلبی همه مسلمانان است و امید داریم این تحولات جایگاه ایران، کشورهای همسو و ملتهای مسلمان لبنان، یمن، عراق، سوریه و فلسطین را ارتقا دهد.
امام جمعه موقت تهران درباره اقدامات داخلی در حوزه آموزش و پرورش نیز گفت: با تلاش دولت و استاندار تهران، جلسات منظم با مسئولان آموزش و پرورش و سایر نهادها برگزار شد که آثار ارزشمندی داشت.
وی ادامه داد: در این فاصله کوتاه ۱۳۱۰ کلاس درس جدید در استان تهران احداث شد و برای تجهیز کل کلاسها، بهطور متوسط برای هر کلاس حداقل ۱۰۰ میلیون تومان هزینه شد. این اقدامات سرمایهگذاری مهمی در ارتقای فرهنگ، دانش و ارزشهای اسلامی و ملی است.
ابوترابیفرد در پایان از تلاشهای استاندار تهران و تمامی دستاندرکاران قدردانی کرد و یادآور شد: حضور اعضای شورای فرهنگ عمومی در جلسات بر اساس آئیننامه و بخشنامهها انجام میشود و اهمیت آن در هماهنگی و پیشبرد اهداف فرهنگی کشور حیاتی است.
