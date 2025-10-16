به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد کارگر عصر پنجشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی جزیره خارگ ضمن قدردانی از اعضای پیشین شورا و خیرمقدم به اعضای جدید اظهار داشت: نوجوان امروز می‌اندیشد، تحلیل می‌کند و هدفمند رفتار می‌کند؛ از همین رو دشمنان تلاش دارند با جنگ نرم و القائات رسانه‌ای، نوجوان خردمند ایرانی را از مسیر رشد و تفکر منحرف سازند.

وی افزود: دشمنی غرب با جغرافیای اسلام، صرفاً یک تقابل سیاسی نیست بلکه ریشه در مبانی فرهنگی و فکری دارد و باید این مسئله برای نوجوانان تبیین شود. حضور روحانیون، آموزش و پرورش و مجموعه‌های فرهنگی در این مسیر می‌تواند زمینه‌ساز تقویت بنیه فکری نسل جوان باشد.

امام جمعه خارگ با اشاره به ضرورت برگزاری یادواره شهدای دانش‌آموز تصریح کرد: شهدای نوجوان، الگوهای واقعی تفکر و ایثارند؛ آنان در میدان عمل اندیشیدند، تصمیم گرفتند و جان خود را در مسیر دفاع از آرمان‌ها فدا کردند. برگزاری یادواره آنان در مدارس می‌تواند موجب تقویت روحیه معنوی و خودباوری در میان نوجوانان شود.

وی همچنین از نیروی انتظامی خواست در هفته نوجوان برنامه‌های فرهنگی و پیشگیرانه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی اجرا کند و افزود: پیشنهاد می‌شود در کنار مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان، فضاسازی شهری با محوریت نوجوانان، نصب المان‌های فرهنگی و معرفی نوجوانان موفق در عرصه‌های علمی و اجتماعی صورت گیرد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی خارگ با تأکید بر نقش آموزش و پرورش در ارتقای سطح آگاهی دانش‌آموزان گفت: لازم است برنامه‌هایی چون اجرای سرودهای جمعی، مسابقات فرهنگی و پویش‌های آموزشی با محوریت دشمن‌شناسی نوجوانان برگزار شود؛ چراکه حضور فعال خود نوجوان در صحنه فرهنگی، ضامن اثرگذاری واقعی است.

حجت‌الاسلام کارگر در ادامه با اشاره به اهمیت نظارت بر فعالیت‌های فرهنگی بیان کرد: هرگونه فعالیت فرهنگی و هنری باید با مجوز رسمی و در چارچوب ضوابط انجام شود تا شأن برنامه‌ها و کرامت فرهنگی جامعه حفظ گردد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم همکاری دستگاه‌ها در تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و آموزشی جزیره تأکید کرد و گفت: برای رفع مشکلات دانشگاه آزاد خارگ و بهبود وضعیت فرهنگی دانشجویان، لازم است نشست مشترکی با مسئولان منطقه برگزار شود.

امام جمعه خارگ در پایان ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی افزود: فرهنگ عمومی زمانی تأثیرگذار خواهد بود که همه نهادها با هم‌افزایی، در مسیر ارتقای فرهنگی جامعه و هدایت نسل نوجوان گام بردارند.