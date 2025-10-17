سرهنگ سیروس حیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای صدر اسلام، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافع حرم و شهدای فرهنگی و دانش‌آموز، بر ضرورت هوشیاری فرهنگی در برابر تهاجم نرم دشمن تأکید کرد.

وی با بیان اینکه جنگ فرهنگی دشمن علیه ملت ایران از آغاز انقلاب تاکنون متوقف نشده است، افزود: امروز دشمن با استفاده از فضای مجازی و ابزارهای نوین، در تلاش است ذهن و سبک زندگی نوجوانان و جوانان را هدف قرار دهد و نظام تربیتی کشور را دچار چالش کند.

فرمانده سپاه خارگ نقش آموزش و پرورش و معلمان را در مقابله با این جنگ فرهنگی بسیار حیاتی دانست و گفت: معلمان باید علاوه بر آموزش علمی، در تربیت دینی و فرهنگی دانش‌آموزان و ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی فعال باشند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت همکاری همه نهادهای فرهنگی و آموزشی جزیره خاطرنشان کرد: بسیج دانش‌آموزی آمادگی دارد با اجرای برنامه‌های متنوع، روحیه انقلابی و آگاهی سیاسی دانش‌آموزان را تقویت کند.