به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین‌پور بعد از ظهر شنبه در نشست با فرمانده سپاه ثارالله خارگ با اشاره به ظرفیت بالای نیروهای بسیجی در جزیره، گفت: بسیج در خارگ همواره در خط مقدم فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی قرار داشته و بخش مهمی از طرح‌های اجرایی با همراهی این مجموعه پیش می‌رود.

حسین‌پور بیان کرد: بسیج در جزیره خارگ تنها یک مجموعه سازمانی نیست؛ نقش آن در بسیاری از برنامه‌ها به گونه‌ای است که بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌ها با محوریت همین نهاد مردمی شکل می‌گیرد.

وی افزود: از برنامه‌های جهادی گرفته تا فعالیت‌های فرهنگی و مشارکت‌های اجتماعی، حضور بسیج موجب سرعت گرفتن کارها و افزایش کیفیت خدمات‌رسانی شده است. مدیریت بخش ویژه نیز این ظرفیت را بستری مناسب برای اجرای طرح‌های مشترک می‌داند.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: برنامه‌های هفته بسیج در خارگ نیز با همین شیوه مشارکتی دنبال می‌شود و بخش زیادی از فعالیت‌ها با محوریت گروه‌های بسیجی و همراهی نهادهای محلی اجرا خواهد شد.