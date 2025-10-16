به گزارش خبرنگار مهر، آیین بزرگداشت استاد امیرهوشنگ جزی‌زاده، از نام‌آوران عرصه هنرهای تجسمی ایران، عصر جمعه بیست‌وپنجم مهرماه با حضور جمعی از هنرمندان، پیشکسوتان و علاقه‌مندان در عمارت سعدی اصفهان برگزار می‌شود.

مهدی تمیزی، مدیر پروژه آیین بزرگداشت استاد امیرهوشنگ جزی‌زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه ماندگار وی در تاریخ هنر معاصر ایران گفت: استاد جزی‌زاده را نمی‌توان صرفاً در قالب یک نگارگر یا مینیاتوریست محدود کرد، چرا که او در مرزهای متداول هنرهای تجسمی توقف نکرده و آثارش گستره‌ای از طراحی، نقاشی ایرانی، صنایع‌دستی، معماری و حتی مبلمان شهری را دربرمی‌گیرد.

به گفته تمیزی، امیرهوشنگ جزی‌زاده متولد هفتم اردیبهشت ۱۳۱۲ در اصفهان است و بیش از هشتاد سال از عمر خود را صرف خلق آثاری کرده که امضای او در گوشه‌گوشه شهر اصفهان و در حافظه هنری ایران دیده می‌شود.

وی اظهار کرد: به جرأت می‌توان گفت جزی‌زاده فراتر از یک نقاش یا طراح سنتی است و باید او را هنرمندی چندوجهی دانست که توانسته میان سنت و نوآوری پلی ظریف و استوار برقرار کند.

مدیر پروژه آیین بزرگداشت استاد امیرهوشنگ جزی‌زاده افزود: در نگاه من، جزی‌زاده بیش از هر چیز یک طراح یا به تعبیر امروزی‌تر، یک دیزاینر است. دیزاینر کسی است که می‌تواند برای مدیاهای مختلف ایده‌پردازی و طراحی کند؛ از معماری و صنایع‌دستی گرفته تا گرافیک و مبلمان شهری. آثار او گواهی روشن از این جامع‌نگری است و نشان می‌دهد که مرز میان هنر و کارکرد در نگاه او مفهومی شناخته‌شده و زنده بوده است.

وی با اشاره به نمونه‌های ماندگار طراحی‌های استاد توضیح داد: در حوزه خاتم‌کاری، ده‌ها اثر بر پایه طراحی‌های او خلق شده است؛ آثاری که توسط هنرمندانی چون استاد محمدابراهیم گلریز خاتمی به تابلو و میزهای نفیس خاتم تبدیل شده‌اند. همچنین در عرصه قلم‌زنی، آثار بسیاری بر اساس طرح‌های جزی‌زاده توسط استادان شناخته‌شده‌ای چون سید مهدی علمداری، اسکندری و تبا بر مس، برنج، نقره و طلا اجرا شده‌اند.

مدیر پروژه آیین بزرگداشت استاد امیرهوشنگ جزی‌زاده ادامه داد: در حوزه فرش نیز، طراحی‌های او الهام‌بخش بسیاری از قالیبافان برجسته بوده و امروزه قالی‌هایی با نقش و ایده او در مجموعه‌های خصوصی و موزه‌های ایران و جهان نگهداری می‌شود. افزون بر آن، بخش زیادی از آرایه‌های معماری اصفهان از جمله کاشی‌کاری و آجرکاری‌های آرامگاه صائب تبریزی و نمای بیرونی هتل عباسی، برگرفته از طراحی‌های استاد جزی‌زاده است؛ آثاری که به تعبیر تمیزی، روح اصفهان را در کالبدی معمارانه و هنری زنده نگاه داشته‌اند.

وی افزود: آثار جزی‌زاده محدود به نگارگری نیست. او در حوزه طراحی شهری نیز صاحب اثر است. تابلوهای نام خیابان‌های اصفهان که با طرح شش‌ضلعی و اسلیمی‌های چشم‌نواز بیش از شصت سال است بر دیوارهای شهر جا خوش کرده‌اند، از طراحی‌های ماندگار او هستند. همین طرح‌ها نشان می‌دهد که جزی‌زاده درک عمیقی از زیبایی‌شناسی ایرانی و کاربرد آن در زندگی روزمره داشته است.

تمیزی در بخش دیگری از سخنان خود درباره هدف برگزاری این آیین گفت: تصمیم گرفتیم در نودودوسالگی این استاد پیشکسوت، با همکاری جمعی از هنرمندان، پژوهشگران و حمایت حوزه هنری اصفهان، بزرگداشتی در شأن نام و جایگاه او برگزار کنیم. در این مسیر از همراهی یحیی دانشبدی، از مجموعه‌داران و چهره‌های فرهنگی کشور، بهره‌مند بودیم که با اهتمام او کتابی از گزیده آثار استاد با عنوان «کمالِ حسن» تدوین و توسط انتشارات رواق هنر منتشر شده است. این کتاب در آیین جمعه ۲۵ مهرماه رونمایی خواهد شد.

به گفته وی، کتاب کمالِ حسن مجموعه‌ای از برگزیده آثار نگارگری استاد است و در بخش پایانی آن به طراحی‌های جزی‌زاده در حوزه‌های معماری، صنایع‌دستی و هنرهای تجسمی پرداخته شده است. این اثر برای نخستین‌بار تصویری جامع از وجوه کمترشناخته‌شده کارنامه هنری استاد ارائه می‌دهد و اسناد تصویری کم‌نظیری از طراحی‌های او را گردآوری کرده است.

مدیر پروژه آیین بزرگداشت استاد امیرهوشنگ جزی‌زاده از نمایش مستند بهای عشق در این مراسم خبر داد و گفت: این مستند پرتره‌ای تصویری از زندگی و آثار امیرهوشنگ جزی‌زاده است که حاصل بیش از بیست سال فیلم‌برداری مداوم از استاد است. فیلم، مسیر زندگی و تحولات هنری او را از دوران جوانی تا سال‌های اخیر دنبال می‌کند و تلاشی است برای مستندسازی یکی از مهم‌ترین چهره‌های تاریخ معاصر هنر ایران.

وی درباره بخش موسیقایی آیین نیز گفت: گروه موسیقی کهن به سرپرستی کامیار فانیان در این مراسم قطعه‌ای ویژه درباره استاد اجرا می‌کند. شعر این اثر از یکی از شاعران نامدار اصفهان است و با آواز پارسا حسن‌دخت همراه می‌شود. آهنگسازی این قطعه نیز بر عهده کامیار فانیان بوده است و تم آن بر پایه مفاهیم عشق، خلاقیت و ماندگاری در هنر شکل گرفته است.

در بخش دیگری از آیین بزرگداشت، نمایشگاهی با عنوان اتاق من در ۹۲ سالگی افتتاح خواهد شد. تمیزی درباره این نمایشگاه توضیح داد: با توجه به اینکه در طول بیش از هفت دهه، آثار استاد در نمایشگاه‌های متعددی در داخل و خارج از کشور به نمایش درآمده، تصمیم گرفتیم امسال اتاق کار او را بازسازی کنیم تا مردم بتوانند فضای ذهنی و فیزیکی خالق این آثار را از نزدیک لمس کنند.

وی افزود: در این نمایشگاه که در گالری تماشا واقع در عمارت سعدی برگزار می‌شود، چیدمان کامل اتاق کار استاد جزی‌زاده به نمایش درمی‌آید؛ از تابلوها و طرح‌ها تا میز کار، قلم‌موها، عصا، لباس‌ها و وسایل شخصی او. این نمایشگاه برای علاقه‌مندان فرصتی فراهم می‌کند تا با جهان درونی و فضای خلق آثار این هنرمند برجسته از نزدیک آشنا شوند.

در این آیین، اردشیر مجرد تاکستانی، از استادان برجسته نگارگری ایران نیز سخنرانی خواهد کرد و به تحلیل جنبه‌های مختلف آثار جزی‌زاده از منظر زیبایی‌شناسی ایرانی و تأثیر او بر روند تحولات نگارگری معاصر خواهد پرداخت.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، آیین بزرگداشت استاد امیرهوشنگ جزی‌زاده و رونمایی از کتاب کمالِ حسن جمعه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۳ از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در عمارت سعدی اصفهان (حوزه هنری) برگزار می‌شود.