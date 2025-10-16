  1. استانها
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۲۴

۹۲ سال خلاقیت در قاب اصفهان؛ بزرگداشت امیرهوشنگ جزی‌زاده برگزار می‌شود

اصفهان-آیین بزرگداشت چهره ماندگار هنرهای تجسمی ایران، امیرهوشنگ جزی‌زاده، جمعه ۲۵ مهرماه با رونمایی از کتاب کمالِ حسن در عمارت سعدی اصفهان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین بزرگداشت استاد امیرهوشنگ جزی‌زاده، از نام‌آوران عرصه هنرهای تجسمی ایران، عصر جمعه بیست‌وپنجم مهرماه با حضور جمعی از هنرمندان، پیشکسوتان و علاقه‌مندان در عمارت سعدی اصفهان برگزار می‌شود.

مهدی تمیزی، مدیر پروژه آیین بزرگداشت استاد امیرهوشنگ جزی‌زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه ماندگار وی در تاریخ هنر معاصر ایران گفت: استاد جزی‌زاده را نمی‌توان صرفاً در قالب یک نگارگر یا مینیاتوریست محدود کرد، چرا که او در مرزهای متداول هنرهای تجسمی توقف نکرده و آثارش گستره‌ای از طراحی، نقاشی ایرانی، صنایع‌دستی، معماری و حتی مبلمان شهری را دربرمی‌گیرد.

به گفته تمیزی، امیرهوشنگ جزی‌زاده متولد هفتم اردیبهشت ۱۳۱۲ در اصفهان است و بیش از هشتاد سال از عمر خود را صرف خلق آثاری کرده که امضای او در گوشه‌گوشه شهر اصفهان و در حافظه هنری ایران دیده می‌شود.

وی اظهار کرد: به جرأت می‌توان گفت جزی‌زاده فراتر از یک نقاش یا طراح سنتی است و باید او را هنرمندی چندوجهی دانست که توانسته میان سنت و نوآوری پلی ظریف و استوار برقرار کند.

مدیر پروژه آیین بزرگداشت استاد امیرهوشنگ جزی‌زاده افزود: در نگاه من، جزی‌زاده بیش از هر چیز یک طراح یا به تعبیر امروزی‌تر، یک دیزاینر است. دیزاینر کسی است که می‌تواند برای مدیاهای مختلف ایده‌پردازی و طراحی کند؛ از معماری و صنایع‌دستی گرفته تا گرافیک و مبلمان شهری. آثار او گواهی روشن از این جامع‌نگری است و نشان می‌دهد که مرز میان هنر و کارکرد در نگاه او مفهومی شناخته‌شده و زنده بوده است.

وی با اشاره به نمونه‌های ماندگار طراحی‌های استاد توضیح داد: در حوزه خاتم‌کاری، ده‌ها اثر بر پایه طراحی‌های او خلق شده است؛ آثاری که توسط هنرمندانی چون استاد محمدابراهیم گلریز خاتمی به تابلو و میزهای نفیس خاتم تبدیل شده‌اند. همچنین در عرصه قلم‌زنی، آثار بسیاری بر اساس طرح‌های جزی‌زاده توسط استادان شناخته‌شده‌ای چون سید مهدی علمداری، اسکندری و تبا بر مس، برنج، نقره و طلا اجرا شده‌اند.

مدیر پروژه آیین بزرگداشت استاد امیرهوشنگ جزی‌زاده ادامه داد: در حوزه فرش نیز، طراحی‌های او الهام‌بخش بسیاری از قالیبافان برجسته بوده و امروزه قالی‌هایی با نقش و ایده او در مجموعه‌های خصوصی و موزه‌های ایران و جهان نگهداری می‌شود. افزون بر آن، بخش زیادی از آرایه‌های معماری اصفهان از جمله کاشی‌کاری و آجرکاری‌های آرامگاه صائب تبریزی و نمای بیرونی هتل عباسی، برگرفته از طراحی‌های استاد جزی‌زاده است؛ آثاری که به تعبیر تمیزی، روح اصفهان را در کالبدی معمارانه و هنری زنده نگاه داشته‌اند.

وی افزود: آثار جزی‌زاده محدود به نگارگری نیست. او در حوزه طراحی شهری نیز صاحب اثر است. تابلوهای نام خیابان‌های اصفهان که با طرح شش‌ضلعی و اسلیمی‌های چشم‌نواز بیش از شصت سال است بر دیوارهای شهر جا خوش کرده‌اند، از طراحی‌های ماندگار او هستند. همین طرح‌ها نشان می‌دهد که جزی‌زاده درک عمیقی از زیبایی‌شناسی ایرانی و کاربرد آن در زندگی روزمره داشته است.

تمیزی در بخش دیگری از سخنان خود درباره هدف برگزاری این آیین گفت: تصمیم گرفتیم در نودودوسالگی این استاد پیشکسوت، با همکاری جمعی از هنرمندان، پژوهشگران و حمایت حوزه هنری اصفهان، بزرگداشتی در شأن نام و جایگاه او برگزار کنیم. در این مسیر از همراهی یحیی دانشبدی، از مجموعه‌داران و چهره‌های فرهنگی کشور، بهره‌مند بودیم که با اهتمام او کتابی از گزیده آثار استاد با عنوان «کمالِ حسن» تدوین و توسط انتشارات رواق هنر منتشر شده است. این کتاب در آیین جمعه ۲۵ مهرماه رونمایی خواهد شد.

به گفته وی، کتاب کمالِ حسن مجموعه‌ای از برگزیده آثار نگارگری استاد است و در بخش پایانی آن به طراحی‌های جزی‌زاده در حوزه‌های معماری، صنایع‌دستی و هنرهای تجسمی پرداخته شده است. این اثر برای نخستین‌بار تصویری جامع از وجوه کمترشناخته‌شده کارنامه هنری استاد ارائه می‌دهد و اسناد تصویری کم‌نظیری از طراحی‌های او را گردآوری کرده است.

مدیر پروژه آیین بزرگداشت استاد امیرهوشنگ جزی‌زاده از نمایش مستند بهای عشق در این مراسم خبر داد و گفت: این مستند پرتره‌ای تصویری از زندگی و آثار امیرهوشنگ جزی‌زاده است که حاصل بیش از بیست سال فیلم‌برداری مداوم از استاد است. فیلم، مسیر زندگی و تحولات هنری او را از دوران جوانی تا سال‌های اخیر دنبال می‌کند و تلاشی است برای مستندسازی یکی از مهم‌ترین چهره‌های تاریخ معاصر هنر ایران.

وی درباره بخش موسیقایی آیین نیز گفت: گروه موسیقی کهن به سرپرستی کامیار فانیان در این مراسم قطعه‌ای ویژه درباره استاد اجرا می‌کند. شعر این اثر از یکی از شاعران نامدار اصفهان است و با آواز پارسا حسن‌دخت همراه می‌شود. آهنگسازی این قطعه نیز بر عهده کامیار فانیان بوده است و تم آن بر پایه مفاهیم عشق، خلاقیت و ماندگاری در هنر شکل گرفته است.

در بخش دیگری از آیین بزرگداشت، نمایشگاهی با عنوان اتاق من در ۹۲ سالگی افتتاح خواهد شد. تمیزی درباره این نمایشگاه توضیح داد: با توجه به اینکه در طول بیش از هفت دهه، آثار استاد در نمایشگاه‌های متعددی در داخل و خارج از کشور به نمایش درآمده، تصمیم گرفتیم امسال اتاق کار او را بازسازی کنیم تا مردم بتوانند فضای ذهنی و فیزیکی خالق این آثار را از نزدیک لمس کنند.

وی افزود: در این نمایشگاه که در گالری تماشا واقع در عمارت سعدی برگزار می‌شود، چیدمان کامل اتاق کار استاد جزی‌زاده به نمایش درمی‌آید؛ از تابلوها و طرح‌ها تا میز کار، قلم‌موها، عصا، لباس‌ها و وسایل شخصی او. این نمایشگاه برای علاقه‌مندان فرصتی فراهم می‌کند تا با جهان درونی و فضای خلق آثار این هنرمند برجسته از نزدیک آشنا شوند.

در این آیین، اردشیر مجرد تاکستانی، از استادان برجسته نگارگری ایران نیز سخنرانی خواهد کرد و به تحلیل جنبه‌های مختلف آثار جزی‌زاده از منظر زیبایی‌شناسی ایرانی و تأثیر او بر روند تحولات نگارگری معاصر خواهد پرداخت.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، آیین بزرگداشت استاد امیرهوشنگ جزی‌زاده و رونمایی از کتاب کمالِ حسن جمعه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۳ از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در عمارت سعدی اصفهان (حوزه هنری) برگزار می‌شود.

