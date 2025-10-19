  1. استانها
  2. قم
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۵

برنامه‌ریزی برای ایجاد نمایشگاه دائمی فرش دستباف قم

قم - مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم از برگزاری نمایشگاه فرش دستباف در آذرماه خبر داد و گفت: ایجاد نمایشگاه دائمی فرش قم در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شیرمحمدی مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم از برنامه‌ریزی برای ایجاد نمایشگاه دائمی فرش دستباف در این استان خبر داد و گفت: نمایشگاه فرش قم در آذرماه امسال برگزار خواهد شد.

شیرمحمدی با اشاره به جایگاه فرش قم در اقتصاد و فرهنگ استان اظهار کرد: فرش دستباف قم یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی و فرهنگی است و اقشار مختلف، به‌ویژه خانواده‌های متوسط و کم‌درآمد، در تولید و بافت آن نقش دارند.

وی افزود: از نگاه مجموعه استانداری قم، این هنر اصیل جایگاه ویژه‌ای دارد و بر همین اساس، تأکید استاندار بر ایجاد نمایشگاه دائمی فرش قم است تا توانمندی‌ها و تولیدات هنرمندان و بافندگان استان به شکل مستمر در معرض دید عموم قرار گیرد.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم تصریح کرد: نمایشگاه فرش دستباف در آذرماه، علاوه بر حضور تولیدکنندگان و هنرمندان بومی، میزبان مهمانان خارجی و نمایندگانی از سایر استان‌ها نیز خواهد بود تا ضمن معرفی ظرفیت‌های فرش قم، زمینه توسعه بازار و افزایش ارزش افزوده این صنعت فراهم شود.

کد خبر 6627453

