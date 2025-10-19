به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شیرمحمدی مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم از برنامه‌ریزی برای ایجاد نمایشگاه دائمی فرش دستباف در این استان خبر داد و گفت: نمایشگاه فرش قم در آذرماه امسال برگزار خواهد شد.

شیرمحمدی با اشاره به جایگاه فرش قم در اقتصاد و فرهنگ استان اظهار کرد: فرش دستباف قم یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی و فرهنگی است و اقشار مختلف، به‌ویژه خانواده‌های متوسط و کم‌درآمد، در تولید و بافت آن نقش دارند.

وی افزود: از نگاه مجموعه استانداری قم، این هنر اصیل جایگاه ویژه‌ای دارد و بر همین اساس، تأکید استاندار بر ایجاد نمایشگاه دائمی فرش قم است تا توانمندی‌ها و تولیدات هنرمندان و بافندگان استان به شکل مستمر در معرض دید عموم قرار گیرد.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم تصریح کرد: نمایشگاه فرش دستباف در آذرماه، علاوه بر حضور تولیدکنندگان و هنرمندان بومی، میزبان مهمانان خارجی و نمایندگانی از سایر استان‌ها نیز خواهد بود تا ضمن معرفی ظرفیت‌های فرش قم، زمینه توسعه بازار و افزایش ارزش افزوده این صنعت فراهم شود.