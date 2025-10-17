به گزارش خبرنگار مهر، آئین گرامیداشت استاد امیرهوشنگ جزی زاده، از مفاخر برجسته نگارگری ایران شامگاه جمعه در فضایی آکنده از شور هنری و احترام به میراث نگارگری ایران برگزار شد؛ شبی که در آن، همزمان با رونمایی از کتاب «کمال حُسن»، از مستند پرترهای «بهای عشق» نیز برای نخستینبار رونمایی و نمایش داده شد.
آئینی که نهتنها یادآور عمر پربار یکی از چهرههای تکرارناشدنی نگارگری ایران بود، بلکه نمادی از پیوند هنر، حافظه جمعی و تاریخ معاصر اصفهان محسوب میشد.
کتابی برای جاودانگی یک عمر عشق به نگارگری
کتاب «کمال حُسن» حاصل بیش از چند دهه فعالیت هنری استاد امیرهوشنگ جزی زاده است؛ اثری که گزیدهای از آثار نگارگری و طراحیهای این هنرمند را در قالب چاپی نفیس گرد آورده است. این مجموعه توسط یحیی دانشبدی، مجموعهدار و چهره فرهنگی کشور گردآوری شده و توسط انتشارات رواق هنر در تیراژ هزار نسخه منتشر شده است.
این اثر ارزشمند با حضور مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، جمعی از هنرمندان، فرهیختگان، دوستداران هنر ایرانی و خود استاد رونمایی شد.
در مقدمه این کتاب، استاد محمود فرشچیان، نگارگر نامدار ایرانی، در یادداشتی صمیمی از جایگاه معنوی و هنری جزی زاده یاد کرده و وی را «یکی از شریفترین و دقیقترین هنرمندان نسل خلاق نگارگری ایران» دانسته است.
فرشچیان در مقدمه نوشته است که جزی زاده در آثار خود، «اگر هنر اصیل ایرانی یا دقیقتر از آن بخواهید، هنر اصیل اصفهان را بشناسید باید آثار ایشان را تماشا کنید.»
مستند «بهای عشق»؛ روایت تصویری از عمر هنری جزی زاده
در بخش دیگر این آئین، مستند «بهای عشق» به نمایش درآمد؛ فیلمی که حاصل بیش از بیست سال فیلمبرداری مداوم از زندگی و کار هنری استاد است.
این مستند، روایتی تصویری از مسیر زندگی و تحولات فکری و هنری جزی زاده از سالهای جوانی تا دوران کهنسالی است و در قالبی شاعرانه، رابطه میان عشق، رنج و آفرینش هنری را در زندگی وی بازتاب میدهد.
در این مستند، بیننده نهتنها شاهد خلق آثار ماندگار این هنرمند است، بلکه با دنیای درونی و فلسفه زیست او نیز آشنا میشود؛ جهانی که در آن، «هنر، ادامه زندگی و عشق، انگیزه جاودانگی» است.
اجرای موسیقایی با مضمون عشق و خلاقیت
در بخش موسیقایی این مراسم، گروه موسیقی «کُهن» به سرپرستی کامیار فانیان قطعهای ویژه با موضوع «عشق، خلاقیت و ماندگاری در هنر» را اجرا کرد.
شعر این اثر از یکی از شاعران نامدار اصفهان است و با آواز پارسا حسندخت همراه شد. آهنگسازی و تنظیم این قطعه نیز بر عهده کامیار فانیان بود.
فضای آئین در لحظه اجرای این اثر، حال و هوایی عاطفی و پرشور یافت و بسیاری از حاضران با چشمانی اشکآلود این بخش را دنبال کردند؛ گویی موسیقی نیز زبان دیگری برای بیان ستایش از عشق استاد به هنر شده بود.
نمایشگاه «اتاق من در ۹۲ سالگی»؛ بازسازی ذهن و زندگی هنرمند
همزمان با آئین رونمایی، نمایشگاهی با عنوان «اتاق من در ۹۲ سالگی» در گالری تماشا، واقع در عمارت سعدی افتتاح شد.
این نمایشگاه، بازسازی کامل فضای کارگاه شخصی استاد جزی زاده است؛ جایی که طی دههها، بسیاری از آثار ماندگار نگارگری ایران در آن شکل گرفتهاند.
در این نمایشگاه، چیدمان دقیق اتاق کار استاد شامل تابلوها، طرحها، میز کار، قلمموها، عصا، لباسها و وسایل شخصی وی به نمایش گذاشته شده است تا بازدیدکنندگان بتوانند از نزدیک با جهان ذهنی و عینی این هنرمند بزرگ آشنا شوند.
