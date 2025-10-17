به گزارش خبرنگار مهر، آئین بزرگداشت استاد امیرهوشنگ جزیزاده، از پیشکسوتان برجسته هنرهای تجسمی ایران و خالق دهها اثر ماندگار در حوزه نگارگری و طراحی شهری، شامگاه جمعه در عمارت سعدی اصفهان برگزار شد.
در این مراسم که با حضور جمعی از هنرمندان، استادان دانشگاه، مسئولان فرهنگی و شاگردان این استاد نامدار همراه بود، از کتاب «حسن خلق» شامل مجموعه آثار و یادداشتهای زندگی هنری وی رونمایی شد.
در این آئین، مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، ضمن گرامیداشت مقام علمی و هنری استاد جزیزاده، گفت: من صادقانه اعتراف میکنم که در معرفی و پاسداشت چهرههایی مانند استاد جزیزاده کمکاری کردهایم. این سخن من نه از باب تواضع بلکه از سر دلسوزی است. اصفهان سرشار از مفاخر و هنرمندان کمنظیری است که هر یک در تاریخ فرهنگ ایران ردّی عمیق برجای گذاشتهاند، اما در شناساندن آنان به نسلهای آینده کوتاهی کردهایم.
جزیزاده، مصداق هنرمند عاشق سرزمین خویش است
وی افزود: شهر اصفهان بهدرستی لقب اسطورهشهر ایران را دارد؛ شهری بیبدیل در تاریخ و تمدن بشری که آثار تاریخی و هنری آن همواره مایه افتخار ایرانیان بوده است. اما باید اذعان کرد که خالقان این آثار، هنرمندان و اندیشمندانی چون استاد جزیزاده، بسیار ارزشمندتر از خود آثار هستند. هنر اصیل تنها در خشت و رنگ خلاصه نمیشود، بلکه در روح و اندیشه هنرمند نهفته است.
استاندار اصفهان با اشاره به دیدارهای مکرر خود با استاد جزیزاده در سالهای اخیر بیان کرد: بارها به منزل استاد رفتم و آثارشان را از نزدیک دیدم. هر بار که در محضر وی قرار میگرفتم، احساس میکردم در برابر هنرمندی ایستادهام که نهتنها خالق اثر، بلکه خودِ اثر است. استاد جزیزاده با عشق زندگی میکند؛ عشق به اصفهان، به هنر و به ایران. در آثار او، زندگی جریان دارد و مخاطب در برابر هر تابلو با روایت تازهای از زیستن مواجه میشود.
وی افزود: متأسفانه باید بگویم ما در دستگاههای فرهنگی و هنری، آنگونه که باید از این گنجینههای زنده بهره نبردیم. بسیاری از هنرمندان بزرگ ما، در سکوت و بیتوجهی زیستهاند، در حالی که هر یک از آنان میتوانند الهامبخش نسل جدید باشند.
اصفهان پایتخت مهارت و خلاقیت هنری کشور میشود
جمالینژاد در ادامه سخنان خود با اشاره به اقدام جدید استان برای حمایت از هنرهای بومی گفت: در تفاهمنامهای که اواخر سال گذشته میان استانداری اصفهان و سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور امضا شد، مقرر گردید که شهر اصفهان برای مدت چهار سال به عنوان پایتخت مهارت کشور معرفی شود. این عنوان فرصتی ارزشمند است تا هنرهای سنتی، صنایعدستی، نقاشی، نگارگری و رشتههای بومی فراموششده بار دیگر احیا شوند.
وی افزود: امروز جوانان بسیاری در نمایشگاهها و کارگاههای هنری استان مشغول فعالیت هستند و دیدن شور و اشتیاق آنان مایه امید است. با این حال، نباید فراموش کنیم که بزرگان ما همچون استاد جزیزاده، ستونهای این بنا هستند و بدون تداوم راه آنان، هیچ نهالی در زمین هنر ایران به بار نخواهد نشست.
استاندار اصفهان تصریح کرد: به همین دلیل تأکید دارم که برای شناساندن آثار این استاد و دیگر هنرمندان برجسته، بنیاد ملی پاسداشت هنرهای سنتی و تجسمی باید تشکیل شود. این بنیاد میتواند مأموریت شناسایی، ثبت و آموزش سبک هنرمندانی چون جزیزاده را برعهده گیرد تا از فراموشی میراث فرهنگی و هنری جلوگیری شود.
بیتوجهی به مفاخر، خسارت فرهنگی جبرانناپذیر است
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: اصفهان همواره مهد پرورش چهرههای برجسته در عرصههای مختلف هنر بوده است؛ از نگارگری و خوشنویسی گرفته تا معماری، موسیقی و صنایعدستی. نامهایی چون فرشچیان، عندلیبی، موسوی و جزیزاده در تاریخ هنر معاصر ایران ماندگار شدهاند، اما آیا حق این بزرگان را آنگونه که باید ادا کردهایم؟ پاسخ، متأسفانه منفی است.
جمالینژاد افزود: من بارها و بارها از نزدیک شاهد بودم که استاد جزیزاده با چه عشق و دلسوزی آثار خود را خلق میکند. در یکی از دیدارها، وی از خاطرات طراحی آرامگاه صائب و همکاریهایش با معماران اصفهان سخن گفت. در تمام این روایتها، حس تعلق عمیق به شهر و مردم اصفهان موج میزد. او هنرمندی است که هیچگاه از وطن و هویت خود جدا نشده است و این عشق به سرزمین، در هر اثرش متجلی است.
استاندار اصفهان ادامه داد: وقتی هنرمندی در نودودوسالگی همچنان با اشتیاق در کارگاهش حضور دارد و آثار تازه میآفریند، این یعنی هنر هنوز در رگهای اصفهان زنده است. ما باید این جانِ زنده را پاس بداریم.
لزوم برگزاری آئین بزرگداشت جزیزاده در سطح ملی
جمالینژاد با تأکید بر جایگاه ملی استاد جزیزاده گفت: استاد جزیزاده تنها متعلق به اصفهان نیست، بلکه بخشی از حافظه هنری ایران است. پیشنهاد من این است که آئین بزرگداشت وی به صورت ملی برگزار شود تا نسل جوان سراسر کشور با آثار و اندیشههایش آشنا شوند.
وی اظهار کرد: در همین راستا لازم است بنیادی با عنوان بنیاد استاد امیرهوشنگ جزیزاده تأسیس شود تا آثار وی گردآوری، مستندسازی و برای آموزش و پژوهش نسلهای آینده حفظ شود. این بنیاد میتواند محلی برای معرفی و نمایش آثار ایشان، حمایت از شاگردان و هنرمندان پیرو سبک نگارگری ایرانی و برگزاری کارگاههای تخصصی باشد.
استاندار اصفهان گفت:: ما به عنوان مسئولان فرهنگی وظیفه داریم میراثداران هنر ایران را به درستی معرفی کنیم. هرچند جزیزاده نیازی به تعریف ندارد، اما وظیفه ماست که او را آنگونه که هست بشناسانیم. اگر چنین هنرمندانی را در زمان حیاتشان گرامی نداریم، در آینده حسرتی بزرگ برای فرهنگ کشور بهجا خواهد ماند.
