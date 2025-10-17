به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدابراهیم حجتپناه روز گذشته در دیدار مدیران ستادی و استانی کانونهای مساجد با سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اردوگاه شهید باهنر تهران با اشاره به خواسته مقام معظم رهبری از رئیسجمهور مبنی بر تربیت ۱۰۰ مدیر جوان در بدنه دولت، گفت: طرح جوانسازی مدیران کانونهای فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری از بهمنماه سال ۱۴۰۲ آغاز شده و تا کنون موفق به شناسایی و جذب ۱۰۰ مدیر جوان در مساجد استان شدهایم.
وی ضمن اعلام نیاز جهت حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از این طرح، افزود: این استان آمادگی تربیت دهها مدیر جوان و کارآمد از بین مدیران کانونهای فرهنگی هنری مساجد برای خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی را دارد.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان، در ادامه کتابخانههای مساجد را ظرفیت بسیار خوبی برای جذب نوجوانان و جوانان به مسجد و همچنین تربیت دینی و علمی نوجوانان برشمرد.
حجتپناه با تاکید بر لزوم تجهیز این کتابخانهها به کتب به روز و مفید برای نوجوانان و جوانان افزود: روح حاکم بر فضای کتاب و کتابخوانی باید جلسات نهج البلاغهخوانی و صحیفهخوانی باشد.
وی با بیان این نکته که مدیر کانون نباید محتکر فرهنگی باشد، تصریح کرد: اگر کتابخانه مسجد در مکانی قرار گیرد که کتاب در دسترس عموم باشد، سرانه مطالعه اهالی مسجد در سطح قابل توجهی ارتقا خواهد یافت.
وی در پایان به بیان خاطرهای از شهید محمدحسن قاسمی، اولین شهید مدافع حرم جامعه پزشکی کشور و عضو کانون فرهنگی هنری شهید جهان آرا مسجد امام حسن (ع) شهرکرد پرداخت.
