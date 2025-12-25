حجت‌الاسلام والمسلمین محمدابراهیم حجت‌پناه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه سامانه بچه‌های مسجد و خادمیاری رضوی هم‌پوشانی شده و مأموریت‌های مشترک خود را آغاز کرده‌اند، اظهار کرد: بنده از بدو ورود به مجموعه ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، بازدیدهای شهرستانی را با محوریت ائمه جمعه برای وضعیت‌سنجی کانون‌های مساجد استان آغاز کردم که دستور کار این جلسات، هم‌افزایی و هم‌اندیشی برای جوان‌سازی و کادرسازی در کانون‌ها بود.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه ۴۷۵ کانون فرهنگی هنری در مساجد استان فعالیت دارد در خصوص نقش اساسی ائمه جمعه، ادامه داد: امام جمعه درواقع پدر معنوی هر منطقه و رئیس شورای فرهنگ عمومی است و حرف آخر را در عرصه هفته فرهنگ می‌زند و همه مجموعه‌ها زیرمجموعه نماینده ولی فقیه در استان و همه ائمه جمعه در ۲۴ نقطه استان هستند.

حجت‌پناه بیان کرد: می‌توانم بگویم که همه مدیران و اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در این دیدارها با محوریت ائمه جمعه حضور یافتند و شناخت نسبی حاصل شد.

پالایش مدیران کانون‌های فرهنگی هنری مساجد

وی با اشاره به انتخاب چهارمحال و بختیاری به همراه چند استان دیگر برای اجرای طرح آزمایشی پالایش مدیران کانون‌های مساجد در راستای جوان‌سازی، توضیح داد: با توجه به بازدیدهای میدانی که با همکاری ائمه جمعه در سراسر استان داشتیم، جلسات کارشناسی تخصصی و بازدیدها و سرکشی‌ها بر طبق دستورالعمل این طرح آغاز شد و ساعت‌های قابل توجهی به این جلسات کارشناسی تخصصی اختصاص یافت.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه جوان‌سازی مدیران در تعداد خوبی از کانون‌های فرهنگی هنری پیش رفته است، افزود: می‌توانم ادعا کنم که کانون‌های مساجد به سمت فعالیت پویا و بانشاط شتاب گرفته‌اند و باید تأکید شود که در این فرآیند هیچ کانونی تعطیل یا غیرفعال نمی‌شود.

حجت‌پناه اظهار کرد: در فرآیند جوان‌سازی مدیران کانون‌های مساجد ابتدا سراغ طلبه‌ها رفتیم که چون به اقتضای فعالیتشان استقرار در جای ثابت نیست طبیعتاً امکان استقرار در کانون برایشان مقدور نبود لذا به سراغ دانشجو معلمان رفتیم که معتقدم از مهم‌ترین اقشار در سیر تعلیم و تربیت کشور هستند.

پای کار آوردن ظرفیت دانشجومعلمان برای مدیریت کانون‌های مساجد

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه تا کنون بالغ بر ۱۰۰ مدیر کانون در استان جوان‌سازی شده است، گفت: تعداد قابل توجهی از این مدیران، دانشجومعلم هستند؛ حُسن انتخاب مدیران از میان دانشجومعلمان این است که اولاً مسئولیت می‌پذیرند و کار را یاد می‌گیرند و دوم آنکه فعالیت این افراد از بدنه آموزش و پرورش باعث تسهیل و تعمیق بیش از پیش مسجد و مدرسه خواهد شد.

حجت‌پناه یادآور شد: با اجرای جدی این طرح که همچنان ادامه دارد، در حال حاضر چهارمحال و بختیاری جوان‌ترین استان در حوزه مدیران کانون‌های فرهنگی هنری مساجد است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری با اشاره به حجم بالای امکانات و تجهیزات در سطح کانون‌های مساجد استان، اظهار کرد: این سرمایه بیت‌المال یقیناً باید خوب مراقبت شود لذا طرح ساماندهی و به‌روزرسانی اموال نیز در دستور کار قرار گرفت که در حال ادامه و تکمیل است که با توجه به آغاز به کار مدیران جوان، شاهد تسریع عملیاتی شدن این طرح در سطح این مجموعه‌ها هستیم.

آغاز طرح ساماندهی و به‌روزرسانی اموال کانون‌های مساجد

حجت‌پناه با تصریح اینکه در طرح جوان‌سازی به کادر کانون‌های مساجد نیز توجه شده و از بین نوجوانان انتخاب می‌شود، افزود: باید نسل آینده بچه‌های مسجد در همین کانون‌ها پرورش پیدا کنند لذا هر آنچه از امکانات مادی و معنوی در این مجموعه‌ها داریم در راستای نیروسازی برای انقلاب با محوریت جذب نوجوانان در کانون‌های مساجد، پای کار آمده است.

وی با اشاره به اینکه نسل خوبی در بستر مسجد تربیت شده است، ادامه داد: امروز آمار بالایی از جوانانی که جذب آموزش و پرورش می‌شوند، از بین مدیران و اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد هستند و امروز شاهد کادرسازی نوجوانان در این مجموعه‌ها هستیم.

حجت‌پناه با بیان اینکه راهبران کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در شهرستان‌ها از بین مدیران کانون‌ها انتخاب می‌شوند و فعالیت دارند، افزود: راهبر سرپنجه و نماینده اصلی ستاد در شهرستان است و همه این راهبران رسالت پیشبرد اهداف مبنی بر جذب نوجوانان به کانون‌ها برای کادرسازی را دارند.

وی با بیان اینکه قریب به ۶۰ هزار عضو ثبت شده کانون‌های مساجد در استان فعالیت دارند، گفت: البته به این ارقام و اعداد قانع نیستیم و هنوز خیلی کار داریم که در همین راستا مجموعه کانون‌های مساجد در زمینه گفتمان‌سازی در قالب قرارگاه فرهنگی بقیة‌الله همکاری‌های خود را آغاز کرده است.