همایش ملی گیاهان دارویی استراتژیک در دامغان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی گیاهان دارویی استراتژیک و صنایع تبدیلی با رویکرد جهش تولید پس از دو روز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان به کار خود پایان داد.

در این همایش کارشناسان نقش صنایع تبدیلی در بهره‌برداری بهتر از گیاهان دارویی. چالش‌های زیست محیطی و تنش‌های اقلیمی را بررسی کردند

جعفر مسعود سینگی دبیر همایش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: از ۳۰۰ مقاله ارسالی به دبیرخانه ۲۰۰ مقاله پذیرفته شده که ۱۹۰ مقاله به صورت پوستر و مابقی به صورت سخنرانی با موضوعات گیاهان دارویی طب سنتی گیاهان استراتژیک و اقتصاد کشاورزی و صنایع غذایی و تبدیلی ارائه شده است

در این همایش علی ابراهیمی ورکیانی دبیر کارگروه تخصصی توسعه فناوری و کارآفرینی معاونت علمی ریاست جمهوری نیز حضور داشت و در سخنانی اعلام کرد: در کشورمان هشت هزار گونه گیاهی شناسایی شده که دو هزار و ۳۰۰ گونه گیاهی دارویی است.

ابراهیمی ورکیانی با بیان اینکه سطح زیر کشت گیاهان دارویی کشور را ۲۸۰ هزار هکتار عنوان کرد و گفت در چند سال آینده این میزان به ۵۰۰ هزار هکتار خواهد رسید، ابراز کرد: سند راهبردی گیاهان دارویی تدوین شده وبه دانشگاه‌های کشور برای اجرا ابلاغ شده است