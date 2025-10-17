تشکیل مجمع علمای دامغان با حضور استاندار سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ظهر آدینه مجمع علما و فضلای شهرستان دامغان با حضور استاندار سمنان و جمعی از فضلا، علما و روحانیان و مسئولان در حوزه علمیه دامغان برگزار شد.
در این مجمع که روحانیون و طلاب حضور داشتند استاندار سمنان مهمترین سیاستهای دولت را رفع مشکلات مردم و کاهش ناترازیهای انرژی عنوان کرد و گفت: برای کاهش ناترازیها تاکنون دو هزار و ۳۰۰ هکتار زمین در استان برای تأمین دو هزار مگاوات برق اختصاص داده شده و قرارداد آن با بخش خصوصی بسته شده است.
محمد جواد کولیوند برق نیاز استان سمنان را ۸۰۰ مگاوات عنوان کرد و گفت در حال حاضر یک هزار و ۵۰۰ مگاوات برق توسط دو نیروگاه در استان تولید و وارد مدار میشود.
وی مشکلات بهداشت و درمان آب و راه را مهمترین مشکلات استان عنوان کرد گفت برای رفع ناترازی انرژی صرفهجویی در مصرف مهمترین راه است.
استاندار سمنان بودجه عمرانی استان امسال را هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: تلاش میکنیم مشکلات بهداشت و درمان شهرستان دامغان را کاهش دهیم.
حجت الاسلام شمسیپور دبیر مجمع علمای دامغان نیز در این نشست به مشکلات بهداشت درمان دامغان اشاره کرد و گفت: متأسفانه مردم برای درمان به علت نداشتن پزشک به شهرهای اطراف مراجعه میکنند.
وی در بخش دیگر از کمرنگ شدن حجاب در جامعه اشاره کرد و بیان کرد: باید تذکر لسانی برای رعایت حجاب به طور قاطع اجرا شود.
