برنامه توسعه پرورش کاکتوس «اپونتیا»در سطح ۳ هکتار در ایلام

علی نجفی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ایستگاه تحقیقات کشاورزی مهران به‌عنوان نخستین و مهم‌ترین مرکز تولید گونه گیاهی، معروف به انجیر هندی، در کشور شناخته می‌شود؛ گونه‌ای مقاوم از خانواده کاکتوس‌ها که به مدت ۱۷ سال در این مرکز پرورش داده می‌شود و بیشترین سازگاری را با شرایط اقلیمی منطقه مهران دارد.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام گفت این ایستگاه در سطحی حدود یک هکتار احداث شده و هدف اصلی از ایجاد آن ترویج کشت و پرورش این گونه گیاهی بوده است؛ اقدامی که زمینه‌ساز توسعه کاشت کاکتوس در کشور شد.

نجفی‌فر افزود توسعه این محصول در مناطق جنوبی کشور از جمله استان‌های بوشهر، بندرعباس و خوزستان صورت گرفته و اغلب منابع پایه خود را از باغ تحقیقاتی مهران تأمین کرده‌اند.

وی با اشاره به مزیت اقتصادی و زیست‌محیطی کاکتوس اپونتیا ایندیکا اظهار داشت یکی از مهم‌ترین دلایل گسترش کشت این گیاه، نیاز آبی بسیار پایین آن نسبت به محصولات خوراک دام نظیر ذرت و جو است. به همین دلیل در شرایط کم‌آبی، این گونه توانسته جایگزین مناسبی برای تأمین علوفه دام باشد.

وی گفت: این گیاه علاوه بر تأمین خوراک دام، مصارف انسانی، دارویی و صنعتی نیز دارد. از جمله کاربردهای آن در تولید چرم گیاهی، فرآوری میوه، و حتی فروش شاخه‌های تکثیری است که به‌عنوان منبع درآمد پایدار برای کشاورزان محسوب می‌شود.

نجفی فر تصریح کرد: در این مزرعه کشاورزان آموزش‌های علمی و عملی لازم برای پرورش کاکتوس، از جمله نحوه آبیاری، میزان نور، و ترکیب خاک را دریافت می‌کنند. این ایستگاه به‌عنوان پایلوت آموزشی در استان، نقش مهمی در توانمندسازی کشاورزان و توسعه زیر بخش‌های کشاورزی دارد.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی ایلام اعلام کرد: واحد تحقیقاتی مهران برنامه گسترش سطح زیرکشت را از یک هکتار به سه هکتار در دست اجرا دارد تا از آن به‌عنوان ذخیره‌گاه و پایه تکثیر این گیاه بهره‌برداری شود.

وی گفت: با اجرای این طرح توسعه‌ای، پیش‌بینی می‌شود بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر در بخش‌های مختلف کشاورزی و صنایع وابسته به کاکتوس در استان ایلام و مناطق جنوبی کشور مشغول به کار شوند.