به گزارش خبرگزاری مهر، در نشستی با حضور مدیران ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری، محیط زیست، راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، منابع آب، جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، موضوع صیانت از اراضی ملی و ضرورت جدیت در روند واگذاری‌ها مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

سیامک ابراهیمی، رئیس حوزه قضایی شهرستان بستک با اشاره به اهمیت صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی شهرستان اظهار داشت: با توجه به گستردگی اراضی ملی در بستک و گزارش‌های موجود درباره تغییر کاربری‌های غیرمجاز، ضرورت دارد روند پیشگیری و برخورد قانونی با این موارد با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در حوزه قضایی شهرستان پرونده‌ای تحت عنوان تصرف عدوانی وجود ندارد، افزود: متأسفانه در برخی مناطق، تغییر کاربری‌ها و تصرفات جزئی بدون گزارش رسمی به مراجع ذی‌ربط انجام می‌شود که این امر می‌تواند زمینه‌ساز سوء‌استفاده برخی افراد گردد.

ابراهیمی تصریح کرد: مقرر شده است کلیه موارد تصرفات تحویلی از سوی اداره منابع طبیعی در چارچوب قانون، ثبت و تشکیل پرونده شود تا در پایان هر ماه احکام لازم صادر و گزارش جامع و دقیق از روند رسیدگی‌ها ارائه گردد.

رئیس حوزه قضایی بستک با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی در زمینه حفاظت از اراضی ملی گفت: دستگاه قضایی شهرستان با همکاری اداره منابع طبیعی و سایر نهادهای مسئول، ضمن رصد دقیق وضعیت اراضی ملی، اقدامات پیشگیرانه را در اولویت قرار داده تا از هرگونه تجاوز و تغییر کاربری غیرمجاز جلوگیری شود.

رئیس حوزه قضایی شهرستان بستک، اظهار داشت: از هفته آینده احکام ماهیانه برای رفع تصرفات اراضی ملی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط صادر می‌شود تا این دستگاه‌ها بتوانند بدون نیاز به مراجعه به مرجع قضایی، رأساً نسبت به رفع تصرف اقدام کرده و گزارش عملکرد ماهیانه خود را به کمیسیون مربوطه ارائه کنند.