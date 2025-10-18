سرهنگ کاظمی: زمین خواری بیش از ۱۱ میلیارد تومانی در رودبار کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا کاظمی ظهر شنبه در گفتگو با رسانه‌ها و در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در راستای اولویت‌ها و راهبردهای فراجا، مبنی بر تشدید و مقابله با امر زمین خواری، تغییر کاربری بدون مجوز، موضوع در دستور کار مأموران این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در پی اقدامات پلیسی و انجام تحقیقات میدانی با همکاری خوب مردمی، زمینی در یکی از روستاهای توابع شهر رستم آباد که به تصرف فرد سودجو در آمده بود شناسایی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رودبار تصریح کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان با هماهنگی مقام قضائی، استعلام لازم از اداره ثبت اسناد و دفاتر ثبت و اداره منابع طبیعی، پس از حصول اطمینان، از محل مذکور بازدید و پس از بررسی‌های میدانی، زمین خواری به مقدار ۹۵۰۰ متر مربع محرز و کشف شد.

این مقام انتظامی عنوان داشت: کارشناسان ارزش این زمین را ۱۱ میلیارد ۴۰۰ میلیون تومان برآورد کردند و همچنین در این راستا متهم ۷۵ ساله دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ کاظمی در تصریح کرد: زمین خواری مسئله ایست که کماکان دامن گیر جامعه ما می‌باشد و افرادی که با سوء استفاده از زمین‌هایی که مدت زیادی بصورت رها شده وجود دارند اقدام به سند سازی جعلی کرده و به نفع خود مصادره می‌کنند پلیس امنیت اقتصادی به شدت با آنها مقابله می‌کند.