رایزنی وزرای خارجه ترکیه و آمریکا درباره غزه، سوریه و اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا به صورت تلفنی گفتگو کرد.

به گفته منابع آگاه در وزارت امور خارجه ترکیه، محور این گفتگو گام‌هایی که می‌توان برای حفظ آتش‌بس در غزه و تضمین ارسال بی وقفه کمک‌های بشردوستانه به منطقه برداشت، بوده است.

در این گفتگو همچنین مسائل مربوط به اجرای بیانیه امضا شده در شرم الشیخ مصر مورد بحث قرار گرفت.

تحولات سوریه، مسائل مربوط به مذاکرات مرتبط با برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران و روند جنگ میان روسیه - اوکراین نیز مورد بررسی قرار گرفت.