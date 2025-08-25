  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۳۸

فیدان: اولویت در غزه تضمین آتش بس دائمی است

وزیر خارجه ترکیه در نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در جده گفت: اولویت در غزه تضمین آتش بس دائمی و ورود کمک‌های بشردوستانه به این منطقه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در جده گفت: غزه متعلق به فلسطینیان است و باید بقای آن‌ها در سرزمینشان تضمین شود.

وی تاکید کرد: اولویت در غزه تضمین آتش بس دائمی و ورود کمک‌های بشردوستانه به این منطقه است.

وزیر خارجه ترکیه بیان کرد: از تلاشهای صلحی که از سوی قطر و مصر انجام می شود حمایت می کنیم.

وی افزود: باید به اقدامات تحریک آمیز افراطی‌های اسرائیلی از جمله وزیران در کابینه نتانیاهو علیه مسجد الاقصی پایان داده شود.

