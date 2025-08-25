فیدان: اولویت در غزه تضمین آتش بس دائمی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در جده گفت: غزه متعلق به فلسطینیان است و باید بقای آنها در سرزمینشان تضمین شود.
وی تاکید کرد: اولویت در غزه تضمین آتش بس دائمی و ورود کمکهای بشردوستانه به این منطقه است.
وزیر خارجه ترکیه بیان کرد: از تلاشهای صلحی که از سوی قطر و مصر انجام می شود حمایت می کنیم.
وی افزود: باید به اقدامات تحریک آمیز افراطیهای اسرائیلی از جمله وزیران در کابینه نتانیاهو علیه مسجد الاقصی پایان داده شود.
