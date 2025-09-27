به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «سما» فلسطین، «هاکان فیدان»، وزیر امور خارجه ترکیه در اظهاراتی به حمایت از فلسطینیها در مدیریت غزه پرداخت و تأکید کرد که پس از برقراری آتشبس در غزه، لازم است که اداره این منطقه به دست فلسطینیها سپرده شود.
وی بر ضرورت حمایت از «آرمان عادلانه فلسطین» در تمامی محافل و نهادهای بینالمللی تأکید کرد.
فیدان همچنین به گفتوگوی اخیر رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا درباره فلسطین اشاره کرد و گفت: در این دیدار، دو طرف درباره شماری از موضوعات منطقهای و بینالمللی از جمله مسئله فلسطین و آتشبس در غزه گفتوگو کردند.
وزیر خارجه ترکیه در بخش دیگری از سخنانش خواستار توقف فوری جنگ غزه و رساندن کمکهای بشردوستانه به این منطقه شد و ابراز امیدواری کرد که تحولات پیشرو زمینهساز دستیابی به صلح و ثبات باشد.
