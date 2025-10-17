طرح ترکیه برای عملیات نظامی در شمال سوریه با حمایت جولانی

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری الجزیره به نقل از نشریه بلومبرگ نوشت که مقامات ترکیه اعلام کردهاند که در حال برنامه ریزی برای تامین تجهیزات نظامی سوریه و انعقاد توافقی با این کشور هستند که اجازه هدف قرار دادن شبه نظامیان کرد را میدهد.
این رسانه آمریکایی به نقل از مقامات ترکیه اعلام کرد که این طرح شامل تامین فوری خودروهای زرهی، پهپادها، توپخانه، موشکها و سامانههای پدافند هوایی برای سوریه در عرض چند هفته است.
بر اساس این گزارش تجهیزات نظامی مذکور در شمال سوریه مستقر خواهد شد تا از ایجاد تنش با رژیم صهیونیستی در جنوب کشور اجتناب شود.
بلومبرگ نوشت که آنکارا و دمشق در مورد گسترش توافق موجود که به آنکارا اجازه میدهد شبه نظامیان کرد را در نزدیکی مرز ترکیه هدف قرار دهد، گفتگو کردهاند.
بر اساس این گزارش ترکیه میخواهد دامنه عملیات مجاز در این توافق را از ۵ کیلومتر به ۳۰ کیلومتر گسترش دهد.
این توافق میتواند به محور جدید در تنش در مناسبات بین ترکیه و آمریکا تبدیل شود. آمریکاییها از سالها پیش با حمایت از شبه نظامیان کرد حضور خود را در مناطق کردنشین سوریه تقویت کردهاند.
