۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۹

اکران فیلم‌تئاتر «چه کسی از ویرجینیا ولف می‌ترسد؟» در خانه هنرمندان

فیلم‌تئاتر «چه کسی از ویرجینیا ولف می‌ترسد؟» چهارشنبه ۳۰ مهر ساعت ۱۷ در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران نمایش داده می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رویداد، چهل و پنجمین برنامه از سلسله جلسات نمایش فیلم‌تئاترهای شاخص با نمایش فیلم‌تئاتر «چه کسی از ویرجینیا ولف می‌ترسد؟» به کارگردانی مشترک جیمز مک دانلود و تیم فن سومرن (از بسته تراژدی‌های مدرن روان‌شناختی) با همکاری مشترک انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر و سینماتک خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

پس از نمایش این فیلم‌تئاتر محصول ۲۰۱۷ هلند، نشست نقد و بررسی آن با حضور عسل عصری ملکی منتقد تئاتر برگزار می‌شود.

«چه کسی از ویرجینیا وولف می‌ترسد؟» اثر ادوارد آلبی، یک نمایشنامه درام و پر از تنش میان یک زوج است که ازدواج‌شان در آستانه فروپاشی است. در این نمایش شخصیت‌ها درباره مسائل کوچک و بزرگ و گاهی عمیق در حال مشاجره هستند.

ادوارد آلبی با دیالوگ می‌خواهد به ما نشان دهد که انسان برای فرار از واقعیت و انتخاب‌های اشتباه زندگی چه واکنش‌هایی نشان می‌دهند.

نشست اکران و بررسی این فیلم‌تئاتر، چهارشنبه ۳۰ مهر ساعت ۱۷ در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان برای حضور در این جلسه می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.

