به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رویداد، چهل و پنجمین برنامه از سلسله جلسات نمایش فیلم‌تئاترهای شاخص با نمایش فیلم‌تئاتر «چه کسی از ویرجینیا ولف می‌ترسد؟» به کارگردانی مشترک جیمز مک دانلود و تیم فن سومرن (از بسته تراژدی‌های مدرن روان‌شناختی) با همکاری مشترک انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر و سینماتک خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

پس از نمایش این فیلم‌تئاتر محصول ۲۰۱۷ هلند، نشست نقد و بررسی آن با حضور عسل عصری ملکی منتقد تئاتر برگزار می‌شود.

«چه کسی از ویرجینیا وولف می‌ترسد؟» اثر ادوارد آلبی، یک نمایشنامه درام و پر از تنش میان یک زوج است که ازدواج‌شان در آستانه فروپاشی است. در این نمایش شخصیت‌ها درباره مسائل کوچک و بزرگ و گاهی عمیق در حال مشاجره هستند.

ادوارد آلبی با دیالوگ می‌خواهد به ما نشان دهد که انسان برای فرار از واقعیت و انتخاب‌های اشتباه زندگی چه واکنش‌هایی نشان می‌دهند.

نشست اکران و بررسی این فیلم‌تئاتر، چهارشنبه ۳۰ مهر ساعت ۱۷ در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان برای حضور در این جلسه می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.