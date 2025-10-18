  1. هنر
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۹

اکران و نقد «صراط» در سینماتک خانه هنرمندان

اکران و نقد «صراط» در سینماتک خانه هنرمندان

فیلم سینمایی «صراط» به کارگردانی الیویر لاشه دوشنبه در خانه هنرمندان روی پرده می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه، فیلم سینمایی «صراط» محصول ۲۰۲۵ ساخته الیویر لاشه ساعت ۱۷ دوشنبه ۲۸ مهر در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آید.

پس از نمایش این فیلم با زیرنویس فارسی، نشست نقد و بررسی آن با حضور سعید نوری مستندساز و منتقد سینما برگزار می‌شود.

فیلم «صراط» داستان پدری را روایت می‌کند که در بیابان‌های جنوب مراکش به‌دنبال دختر گمشده‌اش می‌گردد.

این فیلم محصول کشور اسپانیا است و بازیگران آن سرژی لوپس برونو و نونیز آرخونا هستند.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت این فیلم می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.

