اکران و نقد «صراط» در سینماتک خانه هنرمندان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه، فیلم سینمایی «صراط» محصول ۲۰۲۵ ساخته الیویر لاشه ساعت ۱۷ دوشنبه ۲۸ مهر در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آید.

پس از نمایش این فیلم با زیرنویس فارسی، نشست نقد و بررسی آن با حضور سعید نوری مستندساز و منتقد سینما برگزار می‌شود.

فیلم «صراط» داستان پدری را روایت می‌کند که در بیابان‌های جنوب مراکش به‌دنبال دختر گمشده‌اش می‌گردد.

این فیلم محصول کشور اسپانیا است و بازیگران آن سرژی لوپس برونو و نونیز آرخونا هستند.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت این فیلم می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.