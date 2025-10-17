  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۰

قرمزپوشی کامل بازار رمزارزها؛ ریزش ۴ درصدی بیت‌کوین در بازار جهانی

قرمزپوشی کامل بازار رمزارزها؛ ریزش ۴ درصدی بیت‌کوین در بازار جهانی

براساس گزارش‌های کوین مارکت کپ، امروز (جمعه، ۲۵ مهر) تقریباً تمام بازار جهانی رمزارزها منفی شد و بیت‌کوین با بیش از ۴ درصد افت به ۱۰۶ هزار دلار رسید.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کوین مارکت کپ، در معاملات امروز (جمعه، ۲۵ مهر) بازار جهانی ارزهای مجازی تقریباً کل بازار منفی شد و بیت کوین بیش از ۴ درصد از ارزش خود را از دست داد.

بر همین اساس هر واحد بیت کوین هم اکنون با قیمت ۱۰۶ هزار و ۳۴۲ دلار دست به دست می‌شود و ارزش کل بازار این ارز مجازی به ۲.۱۷ تریلیون دلار کاهش یافته است.

همین چند روز پیش هم بیت کوین به یکباره از بالای ۱۲۰ هزار دلار تا ۱۰۴ هزار دلار سقوط کرده بود.

اتریوم هم پنج و نیم درصد ریخت و به ۳۷۸۹ دلار عقب نشینی کرد.

سولانا نیز ۷.۶ منفی شد و هم اکنون با قیمت ۱۷۶.۹ دلار در بازار خرید و فروش می‌شود.

بازنده‌های امروز بازار اما بایننس و دوج کوین بودند به گونه‌ای که با کاهش ۸.۵ درصدی ارزش آنها به ترتیب ۱۰۸۲ دلار و ۰.۱۸ دلار در حال دست به دست شدن هستند.

در معاملات امروز ارزش کل بازار جهانی ارزهای مجازی بیش از ۲ درصد کاهش یافت و به ۳.۶۸ تریلیون دلار رسید.

در ۲۴ ساعت گذشته این بازار ۲۱۹ میلیارد دلار حجم خورده که ۱۱ درصد نسبت به دیروز بیشتر بوده است، از این رقم ۵۸ درصد مربوط به معاملات بیت کوین و ۱۲ درصد هم مربوط به معاملات اتریوم بوده است.

کد خبر 6624889
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها