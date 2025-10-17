به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کوین مارکت کپ، در معاملات امروز (جمعه، ۲۵ مهر) بازار جهانی ارزهای مجازی تقریباً کل بازار منفی شد و بیت کوین بیش از ۴ درصد از ارزش خود را از دست داد.

بر همین اساس هر واحد بیت کوین هم اکنون با قیمت ۱۰۶ هزار و ۳۴۲ دلار دست به دست می‌شود و ارزش کل بازار این ارز مجازی به ۲.۱۷ تریلیون دلار کاهش یافته است.

همین چند روز پیش هم بیت کوین به یکباره از بالای ۱۲۰ هزار دلار تا ۱۰۴ هزار دلار سقوط کرده بود.

اتریوم هم پنج و نیم درصد ریخت و به ۳۷۸۹ دلار عقب نشینی کرد.

سولانا نیز ۷.۶ منفی شد و هم اکنون با قیمت ۱۷۶.۹ دلار در بازار خرید و فروش می‌شود.

بازنده‌های امروز بازار اما بایننس و دوج کوین بودند به گونه‌ای که با کاهش ۸.۵ درصدی ارزش آنها به ترتیب ۱۰۸۲ دلار و ۰.۱۸ دلار در حال دست به دست شدن هستند.

در معاملات امروز ارزش کل بازار جهانی ارزهای مجازی بیش از ۲ درصد کاهش یافت و به ۳.۶۸ تریلیون دلار رسید.

در ۲۴ ساعت گذشته این بازار ۲۱۹ میلیارد دلار حجم خورده که ۱۱ درصد نسبت به دیروز بیشتر بوده است، از این رقم ۵۸ درصد مربوط به معاملات بیت کوین و ۱۲ درصد هم مربوط به معاملات اتریوم بوده است.