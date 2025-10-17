به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز جمعه تا بالاتر از ۴۳۰۰ دلار در هر اونس افزایش یافته و در آستانه بهترین عملکرد هفتگی طی ۵ سال گذشته قرار دارد. نشانه ضعف بانک‌های منطقه‌ای در آمریکا، تنش‌های تجاری در دنیا و انتظار کاهش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو تمایل سرمایه‌گذاران به طلا به‌عنوان یم پشتوانه ایمن را افزایش داده است.

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۸۹ درصد افزایش به ۴۳۶۴ دلار و ۹۳ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک افزایش ۱.۵۷ درصدی به ۴۳۷۲ دلار و ۱۰ سنت رسیده است.

قیمت نقره امروز با ۰.۰۹ درصد افزایش به ۵۳ دلار و ۳۵ سنت رسید و پلاتین با یک کاهش ۰.۴۰ درصدی ۱۷۱۲ دلار و ۶۷ سنت معامله می‌شود.