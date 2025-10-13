بیت کوین مثبت شد، بازار ارزهای مجازی برگشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کوین مارکت کپ، در معاملات امروز بازار جهانی ارزهای مجازی قیمت بیت کوین بالا رفت و به ۱۱۴ هزار و ۵۹۰ دلار رسید که نسبت به دیروز همین موقع ۲.۴ درصد بالاتر است. البته این ارز مجازی برای ساعاتی بالای ۱۱۵ هزار دلار هم معامله شد.

به طور کلی امروز بازار مثبت بود به گونه‌ای که تقریباً همه ارزهای مجازی مطرح رشد خوبی را به ثبت رساندند. بر همین اساس اتریوم ۷.۶ درصد مثبت شد و به ۴۱۲۲ دلار رسید.

باینانس هم رشد خوبی داشت و با ۶.۵ درصد افزایش قیمت هم اکنون یک هزار و ۳۰۳ دلار خرید و فروش می‌شود.

ریپل و سولانا هم رشد بالای ۷ درصد را به ثبت رسانده و به ترتیب ۲.۵ دلار و ۱۹۴ دلار در هر واحد در بازار دست به دست شدند.

اما برنده امروز بازار دوج کوین بود که حدود ۱۰ درصد رشد کرد و به ۰.۲۰۸۱ دلار در هر واحد رسید.

به طور کلی در معاملات امروز، ارزش کل بازار جهانی ارزهای مجازی ۵.۱ درصد رشد کرد و به ۳.۹۲ تریلیون دلار افزایش یافت.

در ۲۴ ساعت گذشته در بازار جهانی ارزهای مجازی ۲۶۷ میلیارد دلار پول جابجا شده که نسبت به دیروز ۱۹ درصد بیشتر بوده است؛ از این رقم ۵۸ درصد مربوط به معاملات بیت کوین و ۱۲ درصد هم مربوط به خریدوفروش اتریوم بوده است.