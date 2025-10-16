قیمت جهانی نفت ۲۴ مهر؛ هر بشکه برنت به ۶۲ دلار و ۴۵ سنت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت آتی نفت برنت با ۵۴ سنت معادل ۰.۸۷ درصد افزایش، به ۶۲ دلار و ۴۵ سنت در هر بشکه رسید. قیمت آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۵۷ سنت معادل ۰.۹۸ درصد افزایش، به ۵۸ دلار و ۸۴ سنت در هر بشکه رسید.

هر دو شاخص روز چهارشنبه، به دلیل تنش‌های تجاری آمریکا و چین و هشدار آژانس بین‌المللی انرژی در مورد مازاد بزرگ عرضه نفت در سال آینده به دلیل افزایش تولید تولیدکنندگان اوپک پلاس و رقبا در بحبوحه تقاضای ضعیف، به پایین‌ترین حد خود از اوایل ماه مه نزول کرده بودند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز چهارشنبه گفت: هند خرید نفت از روسیه را متوقف خواهد کرد و آمریکا در مرحله بعد سعی خواهد کرد چین را نیز به همین کار وادار کند، زیرا واشنگتن تلاش‌هایش را برای قطع درآمدهای انرژی مسکو تشدید کرده و این کشور را برای مذاکره در مورد توافق صلح در اوکراین تحت فشار قرار می‌دهد.

منابع آگاه به رویترز گفتند: برخی از پالایشگاه‌های هندی در حال آماده شدن برای کاهش واردات نفت روسیه هستند و پیش بینی می‌شود که این کاهش، تدریجی باشد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، همچنین روز چهارشنبه گفت: به «کاتسونوبو کاتو»، وزیر دارایی ژاپن، گفته است که دولت ترامپ انتظار دارد ژاپن واردات انرژی روسیه را متوقف کند.

هند و چین، دو خریدار اصلی صادرات نفت روسیه از راه دریا هستند که توسط آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم شده‌اند. هند، ماه‌ها، در برابر فشار آمریکا برای توقف خرید نفت روسیه مقاومت کرد و مقامات هندی از این خریدها به عنوان خرید حیاتی برای امنیت انرژی ملی دفاع کردند.

بر اساس گزارش رویترز، دولت انگلیس هم روز چهارشنبه تحریم‌های جدیدی را اعلام کرد که مستقیماً شرکت‌های روس‌نفت و لوک‌اویل روسیه که دو شرکت از بزرگترین شرکت‌های انرژی جهان هستند را هدف قرار می‌دهد. نهادهای تحریم شده شامل چهار پایانه نفتی، پالایشگاه خصوصی شاندونگ یولونگ پتروکمیکال در چین، ۴۴ نفتکش در «ناوگان سایه» روسیه و شرکت پالایشی نایارا انرژی لیمیتد هند هستند.

در این بین، سرمایه‌گذاران پس از داده‌های ضد و نقیض گروه تجاری موسسه امریکن پترولیوم (API)، منتظر انتشار آمار هفتگی ذخایر نفت و سوخت آمریکا از سوی اداره اطلاعات انرژی (EIA) هستند. منابع بازار با استناد به آمار این موسسه در روز چهارشنبه گفتند که ذخایر نفت خام و بنزین آمریکا هفته گذشته افزایش یافت، در حالی که ذخایر فرآورده‌های تقطیری کاهش پیدا کرد.