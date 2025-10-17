  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۹

انفجار مهیب نزدیک خانه روزنامه‌نگاران در رم؛ ۲ خودرو آسیب دیدند

بر اثر انفجار بمب نزدیک خانه روزنامه‌نگاران در رم، ۲ خودرو آسیب دیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، بمبی در نزدیکی خانه روزنامه نگار ایتالیایی (سیگفریدو رانوچی) منفجر شد.

بر اساس اعلام این رسانه، انفجار مذکور به ۲ خودرو آسیب رسانده است.

به گزارش آناتولی، رانوچی، مجری برنامه تلویزیونی تحقیقاتی «گزارش» در اینستاگرام خود نوشت: ۲ بمب خودروهای پارک شده مقابل خانه‌ای در کامپو آسکولانو درست خارج از رم را نابود کرد.

وی در این باره افزود: انفجارها آنقدر قدرتمند بودند که کل محله را لرزاندند.

خبرگزاری ایتالیایی ANSA گزارش داد که پلیس، افسران DIGOS و آتش‌نشانان به محل اعزام شدند.

تا کنون اخبار و اطلاعات بیشتری در خصصو ماعیت این انفجارهای رسانه‌ای نشده است.

