به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، بمبی در نزدیکی خانه روزنامه نگار ایتالیایی (سیگفریدو رانوچی) منفجر شد.
بر اساس اعلام این رسانه، انفجار مذکور به ۲ خودرو آسیب رسانده است.
به گزارش آناتولی، رانوچی، مجری برنامه تلویزیونی تحقیقاتی «گزارش» در اینستاگرام خود نوشت: ۲ بمب خودروهای پارک شده مقابل خانهای در کامپو آسکولانو درست خارج از رم را نابود کرد.
وی در این باره افزود: انفجارها آنقدر قدرتمند بودند که کل محله را لرزاندند.
خبرگزاری ایتالیایی ANSA گزارش داد که پلیس، افسران DIGOS و آتشنشانان به محل اعزام شدند.
تا کنون اخبار و اطلاعات بیشتری در خصصو ماعیت این انفجارهای رسانهای نشده است.
