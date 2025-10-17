به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، بمبی در نزدیکی خانه روزنامه نگار ایتالیایی (سیگفریدو رانوچی) منفجر شد.

بر اساس اعلام این رسانه، انفجار مذکور به ۲ خودرو آسیب رسانده است.

به گزارش آناتولی، رانوچی، مجری برنامه تلویزیونی تحقیقاتی «گزارش» در اینستاگرام خود نوشت: ۲ بمب خودروهای پارک شده مقابل خانه‌ای در کامپو آسکولانو درست خارج از رم را نابود کرد.

وی در این باره افزود: انفجارها آنقدر قدرتمند بودند که کل محله را لرزاندند.

خبرگزاری ایتالیایی ANSA گزارش داد که پلیس، افسران DIGOS و آتش‌نشانان به محل اعزام شدند.

تا کنون اخبار و اطلاعات بیشتری در خصصو ماعیت این انفجارهای رسانه‌ای نشده است.