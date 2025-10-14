انفجار در ایتالیا؛ ۳ افسر پلیس کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورکتایمز، بهدنبال وقوع انفجار در خانهای روستایی در شمال ایتالیا، سه نیروی پلیس کشته و ۱۳ تن دیگر زخمی شدند.
به گفته «گویدو کروزتو» وزیر دفاع ایتالیا، این انفجار در حالی رخ داد که نیروهای چند نهاد و همچنین آتشنشانان برای اجرای حکم تخلیه وارد این خانه در استان ورونای واقع در شمال ایتالیا میشدند.
سخنگوی کارابینیِری، پلیس نظامی ایتالیا اعلام کرد که نیروهای پلیس پس از فروریختن ساختمان دوطبقه زیر آوار گرفتار شدند.
لوکا زایا، مقام منطقهای گفته است که صدای انفجار از سه مایل دورتر شنیده شد و سه خواهر و بردار که در این مزرعه زندگی میکردند، بهرغم صدور حکم تخلیه، از ترک خانه امتناع کرده بودند.
